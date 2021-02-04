洛阳市第五十五中学语文教师青云：“我愿做三尺讲台上的一抹阳光”

“在我的家乡，谁能说好汉语，就被认为是优秀的人，所以我对学说汉语特别上心，没想到，小时候小小的虚荣心，却带我走进了汉语的奇妙世界，并让我最终成为一名语文教师。”昨日，记者在洛阳市第五十五中学见到青云时，她正在办公室与同事讨论业务。

青云在给学生上课

“在我的家乡，谁能说好汉语，就被认为是优秀的人，所以我对学说汉语特别上心，没想到，小时候小小的虚荣心，却带我走进了汉语的奇妙世界，并让我最终成为一名语文教师。”昨日，记者在洛阳市第五十五中学见到青云时，她正在办公室与同事讨论业务。

青云说，她出生在内蒙古自治区通辽市，小学三年级时开始接触汉语，当时老师朗读了朱自清的散文《春》，她立即被其中美丽的辞藻吸引。从那之后，她努力学习汉语，从拼音、词语，到句子、段落。高中毕业后，她以内蒙古地区蒙授生第一名的成绩考入华中师范大学，选择了最爱的中文专业。

“在书上读洛阳的历史，看洛阳名人故事，被洛阳厚重历史吸引。”青云说，毕业后，她选择来到洛阳工作，开始了教师生涯。“我愿做三尺讲台上的一抹阳光，温暖学生。”青云是这样说的，也是这样做的。

为了能够更准确、更形象地给学生传授知识，青云在讲义上密密麻麻地批注了上课时要讲的每一句话。“由于生活在蒙语环境里，我需要做好两个语言体系的转换，因此写是最好的方法。”她说。

青云的语文课上得很有诗意。她常以“飞花令”“出口成章”“风云争霸”“你说我猜”等比赛的方式进行讲课，这样做，不仅考查了学生的诗词储备、诗词书写、文学常识等，还锻炼了学生的表达能力和反应能力，提升了学生的文学素养。

付出真情，收获真爱。2020年12月，期末考试在即，青云因脚踝骨折住院。爱人要照顾年幼的孩子，她只能独自在医院，一边养伤，一边通过微信辅导学生，答疑解惑。“老师，您注意休息。”“您好些了吗？我们很想你！”“您什么时候来给我们上课，我们想念您的声音……”青云说，那些日子，是孩子们像小太阳一般陪伴她度过了孤独的住院时光。

“今天我们学习《春》，孟浩然的春天是从鸟鸣中听到的，‘春眠不觉晓，处处闻啼鸟’；杜甫的春天是从花草香中闻到的，‘迟日江山丽，春风花草香’。大家心里的春天是什么样子的……”青云面带微笑，在三尺讲台上，又开始“弹奏”触动学生心灵的美妙“乐曲”。（记者 贾臻 通讯员 陈昕 文/图）