党建引领创建 共同扮靓家园

涧西区西苑路洛耐东十九号街坊属于老旧小区，以前存在环境卫生差、“飞线”充电等顽疾。如今，小区物业联合社区，以党建为引领开展文明城市创建工作，令老旧小区换新颜。

社区和物业工作人员一起排查安全隐患

涧西区西苑路洛耐东十九号街坊属于老旧小区，以前存在环境卫生差、“飞线”充电等顽疾。如今，小区物业联合社区，以党建为引领开展文明城市创建工作，令老旧小区换新颜。

昨日上午，记者来到该小区看到，小区内环境整洁，非机动车有序停放，绿化带内的植被欣欣向荣，小区居民或健身或下棋，充满浓浓的生活气息。

说起眼前的变化，小区居民张站欣颇感自豪：“没想到老旧小区能换新颜。”张站欣说，他们小区建于20世纪80年代，属于老旧小区，他在此生活了15年，以前小区存在垃圾遍地、车辆乱停乱放、楼道堆放杂物等问题。今年年初，洛阳国祥物业管理有限公司中钢洛耐项目进驻小区，小区物业联合社区，令小区面貌发生翻天覆地的变化。

清理楼道杂物、安装充电桩、补栽绿植……张站欣细数着小区物业和社区所做的工作。他说，为给业主创造良好的生活环境，小区物业工作人员深入每一栋楼、每一单元，对楼道进行清扫。社区志愿者每周也要对小区卫生进行大扫除。

小区物业经理王建凯说，小区有17栋楼829户居民，以老年人居多，管理起来既需要耐心又要有责任心。刚进驻小区时，物业就进行了摸排走访，了解居民需求，听从居民建议。

说起来容易做起来难，拿清理楼道杂物来说，刚开始遇到不小的阻力。“不少老人生活节俭，塑料瓶都舍不得扔。”王建凯说，面对这种情况，他们联合社区工作人员，多次上门做思想工作，从环境卫生到消防安全对大家进行劝解。

此外，面对“飞线”充电的问题，小区物业和社区采取疏堵结合，协调安装充电桩，以最低价格服务小区居民；为增加小区居民的安全感，小区物业不仅增加巡逻频次，又安装20余个监控摄像头。

涧西区郑州路办事处洛耐社区党委书记张剑辉说，他们坚持以党建为引领，以全面推进社区工作落实为目标，将党建工作与文明城市创建工作有机结合，深入开展创建美好家园、清洁美好家园和绿化美好家园活动，通过一系列党员志愿服务活动，不仅切实美化了社区环境，也引导更多居民参与文明城市创建。下一步，他们将进一步巩固文明城市创建工作成果，营造一个整洁的美丽家园。（记者 魏巍 文/图）