大力推动就业扩容提质 增进民生福祉绘浓幸福底色——访市人力资源和社会保障局党组书记、局长白剑

“就业是最大的民生。市第十二次党代会报告提出，要坚持经济发展就业导向，强化就业优先政策，突出抓好高校毕业生、农业转移人口、就业困难人员等重点群体就业工作。”日前，市人力资源和社会保障局党组书记、局长白剑在接受本报记者专访时表示，全市人社系统要围绕落实党代会精神，大力实施就业优先战略，让群众实现更加充分更高质量就业，不断增进民生福祉。

“就业是最大的民生。市第十二次党代会报告提出，要坚持经济发展就业导向，强化就业优先政策，突出抓好高校毕业生、农业转移人口、就业困难人员等重点群体就业工作。”日前，市人力资源和社会保障局党组书记、局长白剑在接受本报记者专访时表示，全市人社系统要围绕落实党代会精神，大力实施就业优先战略，让群众实现更加充分更高质量就业，不断增进民生福祉。

青年因城市而聚，城市因青年而兴。“十四五”期间，洛阳要大力实施就业扩容提质行动，计划投入扶持资金70亿元以上，完善就业见习、青年创业等补贴扶持政策，吸引更多青年与洛阳一起成长、共赢未来。开发公益性岗位2万个以上，帮扶返乡农民工、失业人员等群体就业，让更多洛阳百姓有尊严地工作、有价值地生活。鼓励支持数字经济、直播平台等业态发展，为灵活就业创造条件。

抓好全民技能提升工作，大力实施全民技能提升工程。全市人社系统将大力开展“需求导向”“就业导向”职业培训，采取“先培训、后就业”“边培训、边就业”模式。到2025年，全市开展各类职业技能培训150万人次以上，新增“持证”人员70万名以上，不断增加群众技能性收入，高质量推进“人人持证、技能洛阳”建设，在全省率先实现由劳务社会向技能社会转变。

激发全社会创业活力，大力实施创业促进行动。整合政府、企业、社会等多方资源，扩大政策扶持覆盖面，降低反担保门槛。到2025年，新发放创业担保贷款60亿元以上，帮助更多青年和群众实现创业梦想。

织密社会保障民生网，大力实施全民参保计划，不断扩大社会保险覆盖面，做到全市参保群众“应保尽保、应享尽享”。到2025年，全市基本养老保险参保率超过95%，工伤保险、失业保险实现法定人员全覆盖。

白剑表示，全市人社系统要深入学习贯彻落实市第十二次党代会精神，聚焦就业新形势新任务，大力实施就业优先战略，扩大就业容量，提升就业质量，让群众实现更加充分更高质量就业，不断增进民生福祉，推动全体人民共同富裕迈出坚实步伐。(记者 牛鹏远 特约通讯员 李帆)