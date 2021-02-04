洛阳扎实开展军转干部适应性培训 提升教育培训针对性系统性

“培训内容丰富，针对性和实用性很强，尤其是让大家系统学习了市党代会精神、洛阳‘十四五’规划等内容，为日后在洛阳开展工作补上了关键一课。”1日，谈及刚刚结束的培训，军转干部白冰深有感触地说。

“培训内容丰富，针对性和实用性很强，尤其是让大家系统学习了市党代会精神、洛阳‘十四五’规划等内容，为日后在洛阳开展工作补上了关键一课。”1日，谈及刚刚结束的培训，军转干部白冰深有感触地说。

为深入落实国家、省关于军转干部教育培训工作前移要求，提升军转干部教育培训针对性系统性，市委组织部和市退役军人事务局联合牵头，在河南科技大学举办军转干部适应性培训，2021年度计划分配到我市的军转干部全体参加培训。

此次培训从9月底持续至10月底，采用全封闭式培训方式，与往年相比，形式更新颖、时间更长、内容更丰富。培训坚持以提升军转干部能力素质为目标，按照“学用结合，按需施教，注重实效”的原则，帮助军转干部更新知识结构、提高业务素质、熟悉地方情况，实现军转干部由部队到地方的身份角色、行业角色、岗位角色“三个转变”，为军转干部人力资源平稳过渡、合理配置打牢基础。

培训主要采取集中授课、座谈研讨、现场教学和考试考核相结合的方式进行。培训突出专业性，专门邀请河南科技大学、洛阳理工学院、市委党校等院校专家教授进行专题授课，介绍中国经济与洛阳发展、洛阳副中心建设、洛阳市产业发展现状与展望等。突出示范引领，邀请优秀军转干部代表进行座谈交流，介绍工作经历、感悟体会。突出实践教学，组织军转干部到中信重工焦裕禄事迹展览馆、党风廉政教育基地、洛阳市规划展示馆等开展现场教学。

培训结束，我市还组织了结业测试和学习交流。市委组织部相关负责人介绍，通过系统培训，军转干部学习了业务知识、专业技能，熟悉了洛阳经济社会发展形势，了解了实际工作规定要求，增强了地方适应能力，为顺利完成军队到地方的角色转变奠定了坚实基础。(记者 孙小蕊 通讯员 祝宝玉 王方静)