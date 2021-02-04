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防疫，“常态化”这根弦不能松
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2021.11.02 08:29

　　近期疫情在国内多地蔓延，一确诊病例此前在郑活动。市疾控中心紧急提醒，本土阳性感染者持续增加，广大市民须严格落实好防控举措，有相关旅居史人员请立即报备。

　　本轮旅游引发的疫情，有14个省份报告新增本土确诊病例或无症状感染者，可谓点多、面广、线长。出现这种情况的一个重要原因，正如国家卫生健康委疾控局副局长吴良有所言：“一些地方存在思想上松懈麻痹、常态化防控应急准备不足、责任落实不到位等薄弱环节。”

　　疫情防控常态化，不等于平常化。国外疫情仍处于较高流行水平，国内也时不时出现“疫情小火花”，如何确保“小火花”第一时间被发现、掐灭，有赖于每个人的防控意识。本轮疫情虽然没有波及我市，但是滞留额济纳旗的河南旅客正在我市进行隔离，此前洛阳也发现了密接人员。越是关键时候，越不能麻痹大意，产生侥幸心理、松劲想法。慎终如始、从我做起，把常态化防控抓实抓细，才能获得防疫的最终胜利。

　　“常态化”，意味着做好个人防护，不扎堆、不聚集、戴口罩等，时刻印在脑子里，落实到生活细节中，成为疫情之下的生活习惯。道理好懂，习惯难改，比如此前我市一份通报显示，一密接人员从外地乘坐高铁返洛，先是参加同村人的生日宴，后又到网吧，且外出时未戴口罩，这些细节说明，其缺乏起码的个人防护意识，经验教训值得汲取。

　　疫情就是命令，防控就是责任。当前疫情仍在蔓延，加之从涉疫地区来(返)洛人员日益增多，我市防疫情输入风险形势严峻。防疫，“常态化”这根弦不能松，各地不妨自查一下，是否也存在松懈麻痹、应急准备不足、责任落实不到位的情况，查遗补漏，尽快完善。广大市民须克服侥幸心理，坚持“防疫在我、注重细节”，共同筑牢外防输入、内防反弹的“洛阳防线”。（新闻观察员 洛谭）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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