洛阳今日阴天转多云 气温9℃到18℃

预计今天洛阳阴天转多云，东北风3级左右转偏南风2级到3级，气温9℃到18℃。

昨天出门，您感受到冷空气的威力了吗？记者看到，有的市民戴着帽子、手套，基本上是过冬的打扮。

好消息来了，这股冷空气的影响结束，从今天开始气温将会逐渐回升。河南省气象服务中心预计，随着这股冷空气影响结束，未来3天，我省最高气温逐渐“反弹”至20℃上下。受低槽东移影响，昨夜到今天，全省大部有小雨或零星小雨，3日至4日，我省西部、南部有分散性弱降水，其他地区以多云天气为主；昨夜到今天早晨，我省北部、中部局部有雾，请谨慎出行。

需要注意的是，本周后半段，又一股冷空气将要到来。根据中央气象台预报，11月4日至7日，我国北方地区又将遭遇新一轮冷空气侵袭，大部地区的气温将再度“跳水”，预计各地气温将先后下降4℃到8℃，部分地区降幅甚至为10℃到12℃。

来看下最近两天的天气情况。洛阳市气象台根据最新的气象资料分析，预计今天我市阴天转多云，东北风3级左右转偏南风2级到3级，气温9℃到18℃；明天多云，偏南风2级到3级，气温9℃到21℃。

整体来说，周五之前，我市天气较好，气温适宜，适宜享受秋日的暖阳。（ 记者 余子愚 通讯员 郭铭博 俞飞）