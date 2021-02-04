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撞山的共工 补天的女娲（上古神话与洛阳）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2021.11.02 08:27

　　在文字记载出现以前，上古史是与神话传说纠缠在一起的：大禹治水、愚公移山、夸父逐日、女娲补天……溯源华夏文明，这也是一座座绕不过去的“高山”。

　　对上古史的解读，见仁见智。作为“最早的中国”，洛阳与这些神话有着怎样的渊源？

　　共工怒触不周山

　　在上古神话中，共工的名声不太好。他似乎在和所有人作对，好跟人争斗，战败了不肯认输，还要怒触不周山，弄得天地崩摧，真是一个暴脾气。

　　共工怒触不周山是个著名的神话，在《山海经》《淮南子》等古籍中多有记载。只是在不同的版本中，与共工争战的对象不一样，如神农、颛顼(Zhuānxū)、帝喾(kù)、祝融甚至女娲等，都和他演过“对手戏”。

　　共工为什么要和这些“大神”作战？原因说来简单，就是为了争夺天下。只是作为战败的一方，他不肯接受这个结局，在盛怒之下撞向不周山，决意与天地同归于尽。

　　今天，人们熟悉的这个神话版本，出自《淮南子·天文训》：“昔者，共工与颛顼争为帝，怒而触不周之山，天柱折，地维绝。天倾西北，故日月星辰移焉；地不满东南，故水潦(lǎo)尘埃归焉。”

　　颛顼是黄帝子孙，也是三皇五帝中的五帝之一，身份较为显赫。共工能与他争夺天下，自然也非等闲之辈。

　　据《山海经》等记载，共工是炎帝后人，长期掌管水利，一度很有威望。然而，当时水患严重，他治水手段落后，最终导致民怨沸腾。在这个过程中，颛顼则因辅佐少昊有功，成了天子之位的有力竞争者。

　　共工不服，与颛顼争夺天下，结果落败。他怒触不周山，撞断了天柱，一时天塌地陷，日月星辰移位，生灵涂炭。这固然显现了共工神勇的一面，但负面效应太大了，在人们的心目中，他成了一个大反派。

　　共工是炎帝后人，颛顼是黄帝后人。《国语》中称，“昔少典娶于有蟜(jiǎo)氏，生黄帝、炎帝”。据《山海经》记载，有蟜氏生活在“南望伊洛，东望谷城之山”的平逢山，即今洛阳邙山一带。

　　炎黄二帝有共同的母族有蟜氏，血缘关系很近。后来双方之间爆发了战争，黄帝部落在阪泉之战中获胜。有学者认为，共工与颛顼争天下，其实是两个部落间战争的余绪。

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[ 责任编辑：潘亮 ]
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