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唐宫西路泰山新村段新增80个路内泊位
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.01 20:12

　　“感谢张队长，解决了长期困扰我们小区的停车难题。”近日，涧西区泰山新村小区居民郭素兰来到涧西区城市管理局，给该局综合执法大队负责人张帅送上锦旗。

　　泰山新村小区在唐宫西路上，1998年建成交房，至今已有23年，是名副其实的老小区。今年下半年，该小区迎来老旧小区改造，居民们高兴的同时，也出现烦恼，那就是停车更难了。

　　“我们小区空间有限，停车位本就捉襟见肘，改造期间路面开挖，大家的车更没地方停了。”郭素兰说，该小区周边500米内没有公共停车场，且缺少路内泊位，一段时间以来，居民们常因停车问题犯愁，甚至跟治理违停的城管队员打过“游击”。

　　能不能向城管部门申请，在小区外路上设置停车位？70岁的郭素兰是个热心肠，因该小区没有物业公司，她便把这事儿揽下，找到涧西区城市管理局。

　　“泰山新村小区位于唐宫西路和建设路交叉口北，有336户居民、106辆汽车，车牌号分别是……”收到郭素兰的材料，张帅来到小区走访，确认了停车难问题属实。他先是和居民们沟通，把治理该小区周边违停的时间暂时延后一个小时，接着联系辖区交警部门和城市停车公司实地勘察。经过多次论证，10月底，泰山新村小区外的唐宫西路上增加了80个路内泊位，很好地解决了大家的停车问题。

　　“张队长前前后后跑了五六趟，解决了我们的困难，真正为我们办了实事。”郭素兰说，一面锦旗代表了该小区全体居民的感谢。

　　“划了停车位，大家更要遵守规定，有序停车，万一违停，我们可是要严格按规定处罚的。”接过锦旗，张帅一边感谢，一边提醒。(记者 牛鹏远 通讯员 胡惠娟 梁悦 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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