近期食用油、鸡蛋价格上涨明显 洛阳市发改委：多种因素叠加影响

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：近期物价明显上涨（如食用油、鸡蛋等），相关部门能否解释一下原因？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：近期物价明显上涨（如食用油、鸡蛋等），相关部门能否解释一下原因？

对此，市发改委回复：受中秋国庆双节、多地疫情再现、连续阴雨天气和季节性因素叠加影响，近期以蔬菜类为代表的部分重要民生商品价格出现明显上涨。

食用油方面，此次国内食用油价格普遍上涨的主要原因是受进口菜油原材料成本增加影响，带动国内其他食用油价格顺势上涨。同时目前油脂市场也已经进入消费旺季，油脂需求逐渐增加，也叠加推动了食用油价格的上涨。鸡蛋方面，本轮鸡蛋价格上涨的根本原因是产蛋鸡存栏量大幅减少。因去年养殖亏损且今年饲料成本高，养殖户补栏积极性受挫，空栏率较往年增加。同时天气快速转凉，蛋鸡产蛋率下降，造成供应量大幅减少。

按照我委职能，我们将持续做好重要民生商品价格监测工作，必要时启动粮、油、肉、蛋、菜等重要民生商品的价格日监测、日报告工作，及时预警预报。同时适时联合市市场监管局等部门加大巡查力度，对囤积居奇、哄抬物价、串通涨价等违法违规行为进行严厉打击。

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