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“中国空间站飞过洛阳上空”视频火了 来看看观测教程【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.01 17:39

　　这两天，洛报融媒发布的短视频——“刚刚，中国空间站飞过洛阳上空”引发众多网友关注。有人咨询，如何知道神州十三号空间站何时经过洛阳上空，届时该怎么观测？今日，记者采访视频拍摄者及我市资深天文爱好者问您解答。

　　其实，这条视频是洛报融媒记者任鑫拍摄的，虽然视频只有短短17秒，但截至目前已在微信视频号、抖音等平台有上百万播放量，同时在各大媒体平台引发众多洛阳网友的关注。

　　谈起拍摄过程，任鑫说，天和核心舱成功发射以后，他就一直关注着相关新闻。29日，他查到中国空间站会从洛阳上空过境，于是当晚就带上手机，在小区找好位置准备拍摄。“18时30分左右，我看到一颗很亮的星星从空中缓慢划过，确认是中国空间站后，就开始拍摄，整个过程持续约3分钟。”任鑫说。

　　对普通观测者来说，怎么知道天空中飞过的是不是中国空间站？如何拍摄到空间站过境的画面？

　　洛阳师范学院物理与电子信息学院院长、空间物理研究所所长冯恒强介绍，我们在夜间抬头仰望天空，能看到的大多数发光体都是天然天体，其中90%以上是恒星，剩下的还有部分行星、卫星等，这些天然天体可以称作“星星”。除了天然天体，天空中的发光体还有人造卫星、空间站等航天器。

　　“大多数星星自身会发光，航天器也会反射太阳光，所以单从亮度来看，不好区分哪个是星星，哪个是航天器。”冯恒强说，想要用肉眼区分两者，可以通过观察它们的运动速度来判断。一般情况下，人类肉眼很难在短时间内看出星星在天空中发生明显的运动，而航天器距离地球较近，它的运动能够用肉眼直接观测到。

　　冯恒强说，中国空间站在距离地球平均400千米的高度高速飞行，每90分钟就能够绕地球一圈。只有当空间站被太阳以合适的角度照射，使空间站在地面看到的亮度比较高，而且地面观测者在高度、亮度、天气条件等因素都合适的情况下，我们才能看到空间站。

　　任鑫介绍，目前，一些手机应用可以帮助我们进行观测，如使用微信小程序“天文通”的“中国空间站过境预报”功能，可看到中国空间站的实时位置，并根据观测者的位置计算空间站的过境信息，包括日期、亮度、可见起止时间等。

（记者 刘嘉仪 文/图/视频）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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