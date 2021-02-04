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“熊孩子”充值1500多元玩游戏 协警帮家长追回钱款
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.01 17:42
协警郭小宝(左)

　　“警察同志辛苦了，谢谢你们帮我追回了充值款，太感谢了！”1日上午，市民王女士来到洛阳市公安局涧西分局武汉路派出所，向协警郭小宝赠送锦旗表示感谢。

　　半个多月前，王女士来到武汉路派出所求助称，她10岁的儿子前段时间沉迷手机游戏“和平精英”，为了购买游戏装备，多次以解锁手机的名义让王女士“刷脸”，直到消费了1500多元，她才发现不对劲儿，现在想请民警帮忙申请退款。

　　得知这一情况，郭小宝一边安慰王女士，一边告诉她未成年人游戏充值经过审核后一般是可以退款的。随后，郭小宝添加王女士微信，教她如何联系游戏公司客服、填写退款申请、提交相关资料。

　　王女士说，在等待审核期间，郭小宝隔三岔五询问退款进度，为她出谋划策，让她非常感动。经过半个多月的沟通、等待，10月30日，腾讯客服发来消息称，退款申请通过审核，王女士收到了大部分充值款。

　　“事后我才知道，这件事属于经济纠纷，警方一般不介入，民警这么热心帮忙，让我很感动。”王女士说。

　　郭小宝提醒，根据民法典相关规定，如果未成年人未满8周岁，属于无民事行为能力人，他的网络充值行为是无效的，监护人可以要求返还；8周岁以上的未成年人属于限制民事行为能力人，他的网络充值行为需要根据其心智成熟状况来区别对待。

　　也就是说，未成年人未经其监护人同意，参与网络付费游戏或者网络直播平台“打赏”等方式支出与其年龄、智力不相适应的款项，监护人有权要求网络服务提供者返还该款项。（洛报融媒记者 刘嘉仪 通讯员 魏孝群 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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