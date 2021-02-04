洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

如何凝聚合力化解矛盾纠纷？人大代表和法院院长“面对面”交流
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳中院  来源: 2021.11.01 17:43

　　近日，全国人大代表吕妙霞、省人大代表蒋小平同洛阳中院党组书记、院长曲海滨一同前往栾川县法院潭头法庭，与全国人大代表杨来法就凝聚多元合力开展调解工作进行交流座谈。

　　杨来法诉前调解工作室成立于2018年6月，调解团队由县人大代表与村党支部书记组成。运作模式上，当事人到法庭起诉时，工作人员将引导进行诉前调解，经调解成功达成调解协议的，当事人可直接免费申请司法确认。工作室成立以来，已调解纠纷421起，调解成功率100%，及时、高效、源头化解矛盾纠纷。

　　代表们实地察看了潭头法庭、“杨来法诉前调解工作室”建设及工作情况，杨来法代表介绍了调解工作经验。

　　全国人大代表杨来法：调解工作在婚姻家庭纠纷、邻里纠纷、土地纠纷等领域具有优势，在实践过程中得到了群众们的一致认可，实践充分证明，多元化纠纷解决机制大有可为。下一步，将更加充分发挥人大代表熟悉社情民意、群众工作经验丰富的优势，充分发挥全国人大代表的公信力、影响力、协调力，助推矛盾纠纷实质化解。

　　全国人大代表吕妙霞：通过调解将矛盾化解在庭前、化解在基层，让群众在家门口就能感受到公平正义，具有相当好的法律效果和社会效果。杨来法代表切实履行代表职责，开展诉前调解工作，着重化解涉及民生类纠纷，有效实现案结事了，不断增强人民群众的满意度和获得感，最大限度地为百姓解决烦心事，降低了老百姓的诉讼成本，为人民群众提供了公正、高效、便捷的纠纷解决途径。

　　省人大代表蒋小平：诉前调解能够拓宽矛盾纠纷化解渠道，从源头上减少诉讼。杨来法调解工作室具有丰富的调解经验和灵活有效的工作方法，全市法院要认真总结、全面推广。

　　曲海滨指出，三位人大代表一心为民、无私奉献，积极参与诉讼调解，充分发挥了人大代表贴近群众的特点，通过诉前调解有效化解了矛盾纠纷和难点事件，缓解了法院案多人少的压力，切实增强了群众满意度和获得感。下一步工作中，全市法院将坚持和发展新时代“枫桥经验”，进一步总结推广“杨来法工作法”，强化诉调精准对接，充分发挥人民调解的独特优势，将社会矛盾化解和预防的关口进一步前移，推动完善共治共建共享的基层社会治理新格局。（通讯员/王雨潇）
[ 责任编辑：李玉洁 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·赶走肿瘤君 高难度手术为她“保肾”
  • ·空腹或过量食用柿饼易引起肠梗阻
  • ·参与糖尿病药物临床试验 是当“小白鼠”？
    • 深山藏古村 名叫上徐马
    深山藏古村 名叫上徐马
    深山藏古村 名叫上徐马
        秋之韵味，莫过于古村落。她美得安静从容，仿佛从存在的那天就是这个模样。片石砖木，烟火人家，尽显诗意，...
  • ·青砖青瓦有故事 景区周边有美食
  • ·赏秋、健身、遛娃、休闲……这个宝藏地儿，就在洛河边儿
  • ·只知道陆浑水库？ 陆浑村也有看头
    		•
    		 
    百姓呼声
  • · 洛阳机场新增哪些换季航班？官方回应
  • · 洛阳市中医院伊滨院区的最新建设进展
    • 精彩图片
    嵩县陆浑镇陆浑村：文...
    洛宁“80后”返乡创业...
    汝阳县高庄村：富硒花...
    2800余尾大鲵放流栾川...
    精彩热帖

    “杏”福时光

    花境大赛后期掠影

    黄腰柳莺

    丽景门下的喜事
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605