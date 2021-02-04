市检察院举办意识形态工作及新媒体宣传骨干培训班

10月28日至29日，洛阳市人民检察院举办意识形态工作及新媒体宣传骨干培训班。市院党组成员、政治部主任郑卫国参加开班仪式并作动员讲话。各基层院宣传工作负责人、新媒体宣传骨干，市院机关宣传联络员、宣传处全体干警等50余人参加培训。

10月28日至29日，洛阳市人民检察院举办意识形态工作及新媒体宣传骨干培训班。市院党组成员、政治部主任郑卫国参加开班仪式并作动员讲话。各基层院宣传工作负责人、新媒体宣传骨干，市院机关宣传联络员、宣传处全体干警等50余人参加培训。

本次培训班围绕检察新闻写作实务、舆情引导处置工作、检察机关意识形态工作、新闻拍摄与器材应用、时政新闻采写、微信原创稿件策划及编辑等专题，邀请河南省检察院《公民与法》栏目编辑王天润、洛阳市公安局舆情办副主任田金锋、洛报融媒采集中心执行副总编孙自豪、洛阳网新媒体部主任李鹏鹏等专家进行授课。

专家学者就意识形态工作、新闻照片拍摄、新媒体实际操作等方面与学员互动交流。大家纷纷表示，此次培训课程内容丰富、形式新颖，把理论知识、行动学习、经验交流融为一体，对今后的检察宣传工作具体很强的指导作用。

此次培训班旨在更有针对性、实效性地帮助检察新媒体宣传人员更新理念、技术，进一步强化检察宣传人员意识形态能力建设、提高媒介素养和突发舆情引导处置能力，不断提升检察宣传舆论工作传播力、引导力、影响力、公信力，为社会提供更优质的法治产品、检察产品。（通讯员/刘晗）