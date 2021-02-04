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2021年度高新技术企业培育库入库申报启动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.01 16:07

　　1日，洛报融媒记者从洛阳市科技局获悉，2021年度高新技术企业培育库建设工作已启动，入库企业可获得研发费用补助。

　　高新技术企业培育库建设旨在挖掘、储备、培育一批未来1至2年有望成功申报高新技术企业的重点目标企业。入库企业优先从国家科技型中小企业、建有市级及以上研发平台的企业中遴选。

　　入库企业须满足的条件包括：具有独立法人资格，企业主要产品(服务)技术符合国家重点支持的高新技术领域；企业财务管理制度规范，建立研发经费投入预算管理制度；企业创新能力较强，有年度研发创新计划，成果转化应用成效明显，拥有一定数量的知识产权或正在申请知识产权等。符合条件的入库企业可享受《河南省企业研究开发财政补助实施方案》中关于企业研发费用的奖补政策，其中高新技术(后备)企业补助额最高可达200万元。

　　高新技术企业培育库建设按照“企业申报、县区遴选、市级备案、动态管理”的原则，各县区科技部门会同有关部门具体负责辖区内入库企业遴选，企业名单于11月19日前报市备案，符合条件的企业可与所在县区科技部门联系入库。洛阳市科技局咨询电话：63910557。(洛报融媒记者 戚帅华 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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