洛阳90岁老人钟情晚报27年 还精心打造“晚报博物馆”

“我每天都可忙，看报、剪报、做展板，感觉时间不够用……”在今年晚报读者节上，90岁的张根有老人获得“十佳忠实读者”称号。27年来，他每天都离不开《洛阳晚报》，不仅把自家变成了剪报工作室，还将储藏室打造成“晚报博物馆”。

“我每天都可忙，看报、剪报、做展板，感觉时间不够用……”在今年晚报读者节上，90岁的张根有老人获得“十佳忠实读者”称号。27年来，他每天都离不开《洛阳晚报》，不仅把自家变成了剪报工作室，还将储藏室打造成“晚报博物馆”。今天上午，记者在这个特殊的“博物馆”里，听老人述说了他的晚报情结。

近20平方米的储藏室里，“藏”着不少晚报“宝贝”

在西工区凯旋路张根有老人的家里，东南角的房间是他的剪报工作室。墙上挂着大大小小的展板，上面贴着清一色的《洛阳晚报》剪报。“好多都在楼下哩！”张根有老人说着，便起身带记者下楼参观。

储藏室的门一打开，满满当当的展板映入眼帘。有的挂在墙上，有的靠在门边，有的则平放在置物架上，上面都贴着张根有老人制作的晚报剪报。看得出，展板的内容都很用心。储藏室的一角放着一张小圆桌、几个小凳子。桌子上整齐地摆放着剪刀、白乳胶、红纸等工具。

记者留意到，储藏室的门是专门改造过的，最上方设计了一个通风口，用来防止剪报和展板受潮。连门的背后也被充分利用起来，贴满了剪报。

张根有老人给这间近20平方米的储藏室起名为“读报剪集展览室”，也叫“晚报博物馆”。他粗略作了统计，这里共收藏着他多年来制作的晚报剪报近3万张，展板大大小小有百余块。

记者仔细端详每一块展板，庆祝中国共产党成立100周年、为了民族复兴英雄烈士谱、乡村振兴等专题，晚报每一届读者节、咱爸咱妈老友俱乐部、社区文化行等活动稿件，以及晚报近年的获奖作品，“宝贝”可谓应有尽有。