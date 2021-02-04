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洛阳建筑工程审批服务事项压减三分之一

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.01 16:07

　　洛阳市住建领域建筑工程审批服务事项今年以来压减33%，并且实现了市县两级流程、标准统一，为企业办理相关事项提供了更优质服务。

　　洛报融媒记者从洛阳市住建局获悉，该局持续深化“放管服”改革，着力打好优化审批“组合拳”，通过着力“减环节”，通过取消、合并、调整等方式精简审批事项和环节，审批服务事项由原104个精简到70个，减少了33%，实现了项目报建审批事项最多32项、最少4项；通过着力“压时间”，按照新修订的洛阳市委国土空间规划委员会制度，统筹实施“多规合一”，共享区域评估成果，推行工业用地“标准地”出让改革，为企业节省时间3个月以上，有效助推项目落地开工；通过着力“降费用”，由县区政府对产业园区进行区域评估评价，政府统一支付，企业直接入驻、免费享受成果，施工图审查实行政府购买服务，变“企业自付资金”为“政府主动买单”，今年以来已为77个项目的企业主体节约资金2200余万元。

　　洛阳市住建局相关负责人介绍，该局还制定了办理建筑许可专项提升行动方案，同步梳理3个方面23项重点改革任务，开展工程建设项目审批“体外循环”和“隐性审批”问题专项整治，明确审批事项依据、前置条件以及审批范围、环节，将工程建设项目细分增加至15类，分类定制审批事项清单和流程图，形成“15+4+3”审批模式，构建全流程并联审批机制，实现了同一事项全市无差别受理、同标准办理。

　　根据企业反映的诉求，洛阳市还进一步优化了施工图审查顺序、豁免装饰装修工程施工图审查范围，着力为建设项目提供“主动对接、全程跟踪、精准订制”的“全生命周期”服务，加快推动工程建设项目审批向“轻审批、重服务监管”转变。

　　按照部署，洛阳住建领域下一步将通过提高项目审批信息化、数字化程度，优化工程建设项目审批管理系统功能，扩大电子证照范围，在“用地清单制+告知承诺制”改革、供地精细化、带方案出让、项目“建成即使用”等方面继续优化，推动营商环境持续优化。（洛报融媒记者 李东慧 通讯员 姚献武 房淑娟）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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