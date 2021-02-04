阿里巴巴发布正能量合伙人名单 洛阳宝贝回家志愿者杜向阳入选

1日，《洛阳晚报》联合阿里巴巴天天正能量发起的“正能量合伙人计划”迎来首次“焕新升级”——天天正能量发布2021届正能量合伙人名单，来自公益界、学界及各行各业的217位优秀代表入选，洛阳宝贝回家志愿者杜向阳名列其中。

1日，《洛阳晚报》联合阿里巴巴天天正能量发起的“正能量合伙人计划”迎来首次“焕新升级”——天天正能量发布2021届正能量合伙人名单，来自公益界、学界及各行各业的217位优秀代表入选，洛阳宝贝回家志愿者杜向阳名列其中。

一排左二为杜向阳

首次换届，正能量队伍迎来百余位新伙伴

今年3月，阿里巴巴天天正能量发布“正能量合伙人”2.0计划，联合媒体面向全社会再招“正能量合伙人”，一起为善发声，传播和弘扬社会正能量。这份“0薪酬”的工作吸引了数千人报名，经过半年多的招募、筛选、评估，共有217位有爱心、有担当、有能量的各行各业优秀代表入选。

其中有107位新加入的正能量合伙人，而湖南姚小兰、江西李林、湖北徐紫珈、贵州安启龙等110位表现突出的首届合伙人，经过媒体推荐及自荐将继续履职，他们共同组成2021届正能量合伙人。这是正能量合伙人计划2019年推出以来首次换届更替。

正能量合伙人的“丰富性”较之首届极大增加

从00后大学生到退而不休的公益老人，从东部海滨到雪域高原，2021届正能量合伙人来自全国70多座城市，因为一颗共同的公益心，通过云端汇聚在一起。

今后，他们将带着天天正能量的脚步深入各地，让最新最动人的真善美故事走上全国头条，也将推动天天正能量“人人公益”理念在本地落地。

天天正能量工作人员介绍，除担任正能量奖评委、代表天天正能量发声、为本地正能量获奖者颁奖、参与天天正能量活动在本地的执行落地等既有权益外，新一届正能量合伙人推荐的凡人善举线索，还有机会获得天天正能量“追光计划”公益金支持，助力本地正能量走上全国头条。此外，天天正能量平台还将适时为合伙人们组织展示、交流、学习、提升的机会。