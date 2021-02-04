洛阳最美古树评选结果揭晓

古树是大自然和前人留下来的珍贵遗产。日前，由洛阳市绿化委员会办公室、洛阳市林业局组织开展的“寻根洛阳”最美古树评选活动，揭晓了洛阳十大最美古树名单，并逐一进行授牌挂牌仪式，成为美丽洛阳建设的一抹亮色。

古树是大自然和前人留下来的珍贵遗产。日前，由洛阳市绿化委员会办公室、洛阳市林业局组织开展的“寻根洛阳”最美古树评选活动，揭晓了洛阳十大最美古树名单，并逐一进行授牌挂牌仪式，成为美丽洛阳建设的一抹亮色。

洛阳作为历史文化名城和生态资源大市，共普查建档古树名木87590株，成为全国古树名木最多的城市之一。为展示古树名木风采，提升公众保护意识，今年8月，市绿委办、市林业局启动了最美古树评选活动。活动开展三个月来，经过县区推荐、专家评审和网络投票等阶段，最终评选出10株洛阳最美古树。

“古树名木是洛阳生态资源中的瑰宝，是人与自然共荣共生、生态文明与历史文化交相辉映的最好见证。”洛阳市林业局负责人说，这些年，从在城乡建设中的“改路不挪树”，到古树名木普查建档和挂牌保护，再到出台《洛阳古树名木保护条例》以地方立法形式予以保护，洛阳既摸清了资源家底，又加大保护力度，让散落在河洛山乡的古树名木生命力更加旺盛。

下一步，洛阳将以此次评选活动为契机，持续做好资源调查、依法保护、古树复壮、文化宣传等工作，努力讲好洛阳古树背后的故事，让历史文脉、悠悠乡愁在古树的年轮里传承下去。