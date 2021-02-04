洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳最美古树评选结果揭晓
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.01 16:06

　　古树是大自然和前人留下来的珍贵遗产。日前，由洛阳市绿化委员会办公室、洛阳市林业局组织开展的“寻根洛阳”最美古树评选活动，揭晓了洛阳十大最美古树名单，并逐一进行授牌挂牌仪式，成为美丽洛阳建设的一抹亮色。

　　洛阳作为历史文化名城和生态资源大市，共普查建档古树名木87590株，成为全国古树名木最多的城市之一。为展示古树名木风采，提升公众保护意识，今年8月，市绿委办、市林业局启动了最美古树评选活动。活动开展三个月来，经过县区推荐、专家评审和网络投票等阶段，最终评选出10株洛阳最美古树。

　　“古树名木是洛阳生态资源中的瑰宝，是人与自然共荣共生、生态文明与历史文化交相辉映的最好见证。”洛阳市林业局负责人说，这些年，从在城乡建设中的“改路不挪树”，到古树名木普查建档和挂牌保护，再到出台《洛阳古树名木保护条例》以地方立法形式予以保护，洛阳既摸清了资源家底，又加大保护力度，让散落在河洛山乡的古树名木生命力更加旺盛。

　　下一步，洛阳将以此次评选活动为契机，持续做好资源调查、依法保护、古树复壮、文化宣传等工作，努力讲好洛阳古树背后的故事，让历史文脉、悠悠乡愁在古树的年轮里传承下去。

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·赶走肿瘤君 高难度手术为她“保肾”
  • ·空腹或过量食用柿饼易引起肠梗阻
  • ·参与糖尿病药物临床试验 是当“小白鼠”？
    • 深山藏古村 名叫上徐马
    深山藏古村 名叫上徐马
    深山藏古村 名叫上徐马
        秋之韵味，莫过于古村落。她美得安静从容，仿佛从存在的那天就是这个模样。片石砖木，烟火人家，尽显诗意，...
  • ·青砖青瓦有故事 景区周边有美食
  • ·赏秋、健身、遛娃、休闲……这个宝藏地儿，就在洛河边儿
  • ·只知道陆浑水库？ 陆浑村也有看头
    		•
    		 
    百姓呼声
  • · 洛阳机场新增哪些换季航班？官方回应
  • · 洛阳市中医院伊滨院区的最新建设进展
    • 精彩图片
    嵩县陆浑镇陆浑村：文...
    洛宁“80后”返乡创业...
    汝阳县高庄村：富硒花...
    2800余尾大鲵放流栾川...
    精彩热帖

    “杏”福时光

    花境大赛后期掠影

    黄腰柳莺

    丽景门下的喜事
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605