最近有条新闻上了微博热搜：甘肃男子张宏波，大学毕业后舍弃央企铁饭碗回村当羊倌，通过网络平台卖羊肉，带领乡亲们发家致富。

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众人都夸他脑子活络，与时俱进，无论干哪行都能干得出色。而有些思想保守的人，墨守成规，在既有的圈圈里打转，不敢越雷池一步，往往错失机遇，碌碌无为。

墨守成规是个成语，比喻固守旧法，一成不变，含有贬义。鲜为人知的是，这个成语的主角——墨子，其实是个勇于创新、善于创新的人。

墨子，本名墨翟，是东周战国时期的伟大人物，生活在河洛地区。当时的王城在洛阳，但战国时期周王室衰微，周天子有名无实，诸侯们个个都想当天子，三天两头打仗争地盘，百姓苦不堪言。

墨子是坚定的和平主义者。他创立了墨家学派，提倡“兼爱、非攻”，呼唤友爱，反对战争。

有一年，楚国准备派兵攻打宋国。鲁班(木匠的祖师爷，又名公输班)被楚王拉拢，为楚国设计制造了一种新式攻城器械——云梯。楚王认为，借助云梯，楚国士兵可以攻城略地，打败宋国。

墨子听到消息，心忧如焚。他走了十天十夜，到了楚国郢都，约鲁班一同去见楚王，苦口婆心，晓以利害，劝楚王休战。

楚王自恃强大，说舍不得浪费新造的云梯，想在实战中试试它的威力。

墨子有备而来：“既然如此，咱们就当场试试吧。”他解下衣带，围作城墙，用木片当守城武器，让鲁班和自己分别代表攻守两方，进行作战演练。

鲁班使用不同策略、不同器械攻城，都被墨子巧妙挡住。最后，鲁班的攻城器械已经使尽，墨子的守城计策仍绰绰有余。

鲁班不肯认输：“我有办法对付你，但我不说。”

墨子说：“我知道你要怎样对付我，但我也不说。”

楚王不解其意，细问究竟。墨子说：“公输班大概是想杀了我，他以为我死了就没人帮宋国守城了。你们哪里知道，我的三百门徒早已守在宋国等着你们呢！”

楚王估摸着打不赢这场仗，长叹一声，无奈地取消了作战计划。楚、宋两国的人民由此得到了短暂的和平。

后世遂以“墨守”来形容墨子善于守城。时移世易，语言的含义也变了：如今的“墨守”不指守城，而指守旧；墨守成规，指守着老规矩不懂变通，不思进取。

清代思想家王韬在《瓮牖馀谈》中提到，清朝时中国之所以在某些方面落后于西方，就是因为当时的中国人“用心不专，率皆墨守成法”，不能推陈出新。

现在的中国，则有无数乘风破浪、勇于创新之人。国富民强，越来越好。（记者 张丽娜）