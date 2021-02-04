萧玚墓志：记录萧后之弟生平 佐证隋朝重要史实

秋日静美。洛阳博物馆石刻馆中，静静立着一方墓志，旁边的文字介绍显示其是隋朝萧玚墓志。

萧玚墓志

秋日静美。洛阳博物馆石刻馆中，静静立着一方墓志，旁边的文字介绍显示其是隋朝萧玚墓志。萧玚何许人也？他的身份可不简单。他是隋朝外戚大臣，高祖为梁武帝萧衍，父亲是梁明帝萧岿，姐姐是隋炀帝皇后萧氏。由于洛阳出土的隋志数量不多，此志又书法精美，因此，识者视其为不可多得的精品。

隋朝外戚 出身皇族

萧玚墓志于清末民初在洛阳城北出土，初出时曾归洛阳雷氏，现藏洛阳博物馆。洛阳博物馆宣教部胡寅介绍说，《萧玚墓志》全称《隋故秘书监左光禄大夫陶丘简侯萧君墓志铭并序》。萧玚葬于隋大业八年(公元612年)，志高59.1厘米，宽58.8厘米，楷书，24行，满行24字。

志文曰：“君讳玚，字同文，兰陵人……高祖梁武皇帝(萧衍)，曾祖昭明皇帝(萧统)……显考孝明皇帝(萧岿)。”

由志文可知，萧玚为梁明帝萧岿之子，后因姐姐入宫成为隋炀帝的皇后，萧玚因而成了隋朝外戚大臣。

“兰陵(今江苏常州武进)萧氏，在南北朝及隋唐为高门显族。南朝齐国建立者萧道成、梁国建立者萧衍都是兰陵萧氏。”胡寅介绍，在隋唐时期的历史舞台上，萧氏一族十分活跃，数百年绵延不断，出过诸多重要人物，如隋炀帝皇后萧氏、唐朝宰相萧瑀、萧嵩等。