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今日洛阳阴天转小雨或零星小雨 气温7℃到17℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2021.11.01 08:43

　　刚刚过去的周六，天气温暖如春，正午时分，阳光晒在身上，还有几分夏天的感觉；周日，老天阴沉着脸，秋天的感觉又回来了。

　　昨天，河南省气象服务中心提醒，冷空气来了！从昨天下午到今天白天，全省自北向南偏北风逐渐加大到4级左右，北中部阵风6级左右，昨天和今天最高气温较前期下降4℃左右。受传输影响，我省北部、中东部有中度霾，部分时段重度霾，出门请注意戴口罩。

　　最新天气预报显示，本周后半段，将有一股较强冷空气影响我国，预计11月4日至7日，新疆北部、西北地区东部偏北地区、华北北部及东北等地的部分地区有小到中雪(雨)或雨夹雪，局地有大雪或暴雪；江南、华南及西南地区东部的部分地区有小到中雨；上述大部地区有4级到6级偏北风、阵风7级到8级，气温将下降6℃到9℃。

　　来看看未来一周的天气情况。洛阳市气象台发布“周天气预报”称，据气象资料分析，未来一周我市云系较多，有弱降水和不同程度的雾霾，周末受强冷空气影响，风力较大，气温较前期明显下降。

　　今天(周一)，阴天转小雨或零星小雨，偏东风3级到4级，气温7℃到17℃。

　　明天(周二)，小雨转阴天，偏东风3级左右，气温10℃到18℃。

　　3日(周三)，多云转阴天，气温10℃到20℃。

　　4日(周四)，阴天，局部地区有小雨或零星小雨，气温11℃到20℃。

　　5日(周五)，多云间阴天，气温12℃到20℃。

　　6日(周六)，阴天有小雨，西北风5级左右，阵风7级到8级，气温12℃到19℃。

　　7日(周日)，多云转晴天，气温4℃到12℃。(记者 余子愚 通讯员 郭铭博 俞飞)
[ 责任编辑：潘亮 ]
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