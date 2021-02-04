前9个月，洛阳“三大改造”项目完成投资275.4亿元

近日，洛阳市制造业高质量发展高峰论坛暨“三大改造”典型案例发布会举行。

近日，洛阳市制造业高质量发展高峰论坛暨“三大改造”典型案例发布会举行。

2021年，洛阳计划实施“三大改造”项目438个，总投资944.6亿元，通过实行领导分包、建立项目台账制、加强项目服务，促进“三大改造”项目早竣工、早见效。1月至9月，全市“三大改造”项目完成投资275.4亿元，占全年计划投资的82.4%。其中，中航锂电下一代高性能磷酸铁锂动力电池生产线技改扩能等201个项目开工建设，兰迪玻璃产品升级技改等59个项目竣工投产，有力支撑了全市重大工业项目建设。同时，我市积极开展入企诊断，组织洛阳联通、赛摩智能等20家服务商深入企业车间、生产线现场，对188家有诊断需求的改造企业开展免费诊断服务，通过“把脉问诊”帮助企业找准难点痛点问题。

此次活动由市政府指导，市工业和信息化局主办，中国联通洛阳市分公司承办。活动现场发布了中信重工机械股份有限公司特种机器人制造智能化工厂项目等30家有代表性的“三大改造”企业典型案例。据悉，“十四五”期间，我市计划拿出近10亿元财政资金和30亿元产业基金用于支持“三大改造”，持续提升企业竞争力，实现“老树发新芽”，为老工业基地转型升级和产业高质量发展提供重要支撑。(记者 李岚 通讯员 董志华)