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洛阳新区献血屋来了个巴基斯坦小伙子
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.01 08:43

艾德正在献血

　　“原来献血这么简单，没有不好的感觉。以后有机会的话，我还会献血！”跟记者说出这些话的，是河南科技大学基础医学院的一名巴基斯坦籍留学生，中文名叫艾德。10月30日，他在新区献血屋捐献全血400毫升，这也是23岁的他第一次献血。

　　第一次献血，他既紧张又兴奋

　　10月30日下午4时许，艾德在同学吕贵红的陪伴下走进新区献血屋，这个浓眉大眼的小伙子，一下子引起了医生耿兵和护士郭京梅的注意。

　　“请问你要献血吗？”耿兵问，在得到肯定回答后，她立刻开始进行细致的征询工作。吕贵红同学在一旁进行实时翻译，展现了河科大学子过硬的本领。“你的国籍是什么？最近有跨境旅居史吗？有没有注射新冠疫苗……”

　　征询、筛查、体检、化验……十几分钟后，一切准备就绪，艾德符合外籍人员在洛献血的所有条件。郭京梅为他采血，并轻声安抚道：“放松，很快就好了。”

　　大约5分钟后，400毫升全血采集完毕。“他的血管比较粗，血液流速很好，因此采血挺快。”郭京梅说。

　　“这是他第一次献血，他用英语跟我表达了自己既紧张又兴奋的心情。”吕贵红说。

　　决定献血，是因为他身边有个热心的同学

　　说起艾德献血的故事，就不得不提到这名叫吕贵红的同学了。他家在四川南充，是河科大材料科学与工程学院金属材料工程(卓越)专业2018级本科生，已确定保送至四川大学继续深造。他已有5次献血史，“看了医疗主题纪录片《人间世》，我明白了临床用血对病人有多么重要，就在河科大校园里的流动采血车上加入了无偿献血者的队伍”。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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