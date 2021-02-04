关于公开征集洛阳市2022年民生实事的公告

为贯彻落实以人民为中心的发展思想，市委、市政府坚持每年实施一批重点民生实事，并向社会公开征集民生实事项目，得到了人民群众的广泛支持和积极响应，取得了良好效果。

为贯彻落实以人民为中心的发展思想，市委、市政府坚持每年实施一批重点民生实事，并向社会公开征集民生实事项目，得到了人民群众的广泛支持和积极响应，取得了良好效果。根据年度工作安排，2022年市重点民生实事的征集工作已正式启动，请广大人民群众踊跃参与，积极建言献策，重点围绕涉及群众切身利益最直接、最现实的民生问题，提出亟待解决、覆盖面广、可操作性强的意见建议，推动全市经济社会发展和民生持续改善。现将有关事项明确如下：

一、征集时间

自公告之日起至2021年11月15日。

二、征集内容

围绕普惠性、基础性、兜底性的民生工程，重点涉及乡村振兴、教育、就业创业创新、社会保障、健康医疗、养老服务、文化体育旅游融合、生态环境质量改善、绿色低碳循环生产生活、城市有机更新、智慧城市、防灾减灾、青年友好型城市、文明创建、宜居宜业、时尚消费、特殊群体救助、公共交通与便民服务、平安洛阳建设等领域的事项。

三、征集要求

(一)体现时代性。要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，结合中共洛阳市第十二次代表大会报告精神，关注新发展阶段人民群众对美好生活的新期待，有针对性地提出解决人民群众“急难愁盼”问题的民生实事。

(二)体现普惠性。按照总书记提出的“幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶”的要求，围绕群众所急、所需、所盼，重点征集“衣食住行教医保”等与群众生产生活密切相关、受惠面广的项目，尽量反映群众最关心、最直接、最现实、最迫切需要解决的问题。

(三)注重实效性。聚焦多数人受益的事项，尽可能是带有全局意义、受益面广的项目，特别是近几年已实施的市重点民生实事认为有必要继续列入明年民生实事的，提出意见建议。

(四)确保可行性。充分考虑洛阳实际和发展需求，按照“尽力而为、量力而行、循序渐进”的原则，突出实效导向，聚焦让群众看得见、摸得着、感受得到的事，具有可操作性，能够当年完成、当年见效。

四、参与方式

可直接发送建议至电子邮箱lymszj2022@163.com。

五、有关说明

对征集到的民生实事项目建议，市政府办公室将及时分类梳理，认真研究分析，作为确定2022年洛阳市民生实事的重要依据。

欢迎广大市民和社会各界踊跃参与，积极建言献策。

洛阳市人民政府

2021年11月1日