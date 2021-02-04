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从围挡颜色看城市“细节功夫”（洛谭说事）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2021.11.01 08:39

　　读晚报，我市启用新式城市道路施工围挡，由传统的蓝色换成橙色、红色、蓝色、绿色，四种颜色分别代表市政、热力、水务、燃气四个部门，且围挡部分镂空。远看哪家施工一望而知，近观则现场情况尽收眼底，折射出城市管理上的“细节功夫”。

　　设立施工围挡，是为了方便施工，保障市民出行安全。以前，有的施工单位“围而不建、建而不挡、挡而不管”，长期占用道路，不仅影响市容，也给市民出行添堵。由于围挡后情况不透明，市民常常不知谁在干、干多久。

　　新式围挡颜色不同，围挡部分镂空，不但规格统一，且美观易辨，谁的问题一目了然，有利于保障市民对城市管理的知情权和监督权。可以说，围挡从一种颜色到四种颜色，是城市管理精细化之变。

　　常言道，细节决定成败。“细节功夫”不仅是一种态度，更是一种能力，意味着城市治理创新永不停步，日复一日精益求精，向精细化方向发力。城市是美好生活的容器，随着城市化率的节节攀升，人们对美好生活的要求水涨船高，正逐步告别以往粗放型的城市管理方式，这就需要城市管理与时俱进。

　　近年来，洛阳的城市建设突飞猛进，从快速路时代，到立交时代，再到地铁时代，一年一个样，几年大变样。然而，一些建设大手笔完成后，如果其配套设施和相关管理跟不上，难免会让人感到美中不足。比如，有的低速电动车乱入快速路，加剧了拥堵；有的公厕建好了，却迟迟未能投入使用等。解决这些问题，需要拿出绣花般的细心、耐心、匠心，提高精细化管理水平，从“穿针引线”的小问题见真功夫。

　　方寸之间见无极。漂亮的高楼、时尚的公园只是城市的骨架，完善的细节才是城市的灵魂。治理重心下移、管理力量下沉，从群众的操心事、烦心事、揪心事做起，用精细化治理的细节之美，来捍卫城市的品位特色，建设更高品质幸福洛阳！(新闻观察员 洛谭)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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