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转变观念 躬身入局 不断提升城市精细化管理水平——访市城市管理局党组书记、局长易勋
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.01 08:39

　　“市第十二次党代会提出洛阳要着力创建全国文明典范城市、青年友好型城市、宜居宜业平台城市的目标，为城市管理工作指明了前进方向，提供了根本遵循。”市城市管理局党组书记、局长易勋在接受本报记者专访时表示，市城市管理部门将从零做起、从实入局、从严答题，不断提升城市精细化管理水平。

　　一座城市从数字化到智能化再到智慧化，是推动城市治理体系和治理能力现代化的必由之路。易勋表示，目前我市正在积极推动数字化城管系统智慧化改造升级，积极建设一屏通览、一网统管、全方位分析问题、智能化预警问题的综合服务平台，力争到2025年完成“全市域智慧城管”建设，实现监测预警智慧化、指挥调度扁平化、处置流程可视化、态势分析科学化、便民服务全民化，初步建成“信息进口开放、指令出口唯一、进程全程可视、监管覆盖全域”的城市智慧管理体系。

　　宜居宜业的美丽城市，离不开“绿、亮、净、美、序”的城市名片。易勋表示，城市管理部门将持续提升城市精细化管理水平，实施一批小游园、街道景观绿化提升等“微改造”项目，打造错落有致、疏密得当、明朗开阔、季相丰富、地域特点突出的自然式绿化景观，形成与现代化城市相适应的绿化格局。

　　不断优化垃圾收运体系，提升垃圾分类覆盖率，推进建筑垃圾资源化利用。力争今年年底前，偃师、宜阳、伊川、新安4个静脉产业园垃圾焚烧发电厂建成投用。

　　积极将停车场建设与城市有机更新、老旧小区改造相结合，盘活闲置地块，增加有效供给，缓解停车矛盾。加强静态停车管理，完善智慧停车平台，推行错峰共享停车，实行差别化停车收费，实现所有空闲泊位实时报告、地图诱导、无感支付。

　　易勋表示，市城市管理局将深入学习贯彻党代会精神，坚持以创新引领发展，树立“好环境也是营商环境”理念，持续优化城市硬条件和软实力，着力打造“绿、亮、净、美、序”五张城市名片，让城市运转更聪明、更安全，让城市空间更有序、更宜居，为创建全国文明典范城市、建设青年友好型城市、打造聚合创新资源的平台城市贡献城管智慧和城管力量。(记者 牛鹏远 通讯员 胡惠娟)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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