10月30日下午，市委副书记、代市长徐衣显主持召开专题会议，研究洛轴高质量发展和洛阳石化百万吨乙烯项目推进情况，强调以创新引领发展，以改革激发活力，以“万人助万企”“三个一批”活动为载体，以“13710”机制为保障，坚持项目为王，加快产业升级，为“建强副中心、形成增长极、重塑新辉煌”提供“硬核”支撑。

徐衣显主持召开专题会议 研究洛轴高质量发展和洛阳石化百万吨乙烯项目推进

创新赋能改革增效擦亮洛阳轴承产业名片

项目为王服务为要打造高端石化产业基地



10月30日下午，市委副书记、代市长徐衣显主持召开专题会议，研究洛轴高质量发展和洛阳石化百万吨乙烯项目推进情况，强调以创新引领发展，以改革激发活力，以“万人助万企”“三个一批”活动为载体，以“13710”机制为保障，坚持项目为王，加快产业升级，为“建强副中心、形成增长极、重塑新辉煌”提供“硬核”支撑。推动洛轴高质量发展，要不折不扣落实省委、省政府主要领导指示要求，压实责任、挂图作战，持续深化国资国企改革，做优国家级创新平台，做强龙头型引领作用，做实战略性投资合作，做大产业链集群优势，擦亮洛阳轴承产业名片，带动全省轴承及关联产业上规模上层次。会议指出，洛阳石化百万吨乙烯项目事关全省全市大局，倍受央地各方关注，要坚持问题导向、目标导向、结果导向相统一，突出高端化、精细化、集群化为引领，系统梳理推进事项清单，抓紧各层面“重点”，突破各领域“难点”，打通各环节“堵点”，以清单化、方案化、台账化的方式，全方位高效对接，全过程节点管控，全要素服务保障，全力推进洛阳石化百万吨乙烯项目，着力打造技术领先、链条完备的石化高端产业基地，带动全省石化产业转型升级。

孙延文、侯占国参加会议。（记者 李三旺）