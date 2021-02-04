徐衣显督导检查疫情防控工作

10月30日，市委副书记、代市长徐衣显深入机场、火车站、公交车站、集中隔离点、超市、药店等场所暗访督导疫情防控工作，强调当前防控形势复杂严峻，各级各部门要坚决杜绝麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，慎终如始绷紧疫情防控这根弦，压实“四方责任”，扎牢“四个口袋”，坚决守住不发生本地感染病例的底线，全力守护人民群众生命安全和身体健康。

徐衣显在督导检查疫情防控工作时强调

从严从紧精准高效落实好疫情防控措施

全力守护人民群众生命安全和身体健康

10月30日，市委副书记、代市长徐衣显深入机场、火车站、公交车站、集中隔离点、超市、药店等场所暗访督导疫情防控工作，强调当前防控形势复杂严峻，各级各部门要坚决杜绝麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，慎终如始绷紧疫情防控这根弦，压实“四方责任”，扎牢“四个口袋”，坚决守住不发生本地感染病例的底线，全力守护人民群众生命安全和身体健康。

机场是“外防输入”的“第一关口”。徐衣显实地察看洛阳北郊机场航站楼疫情防控设施、防疫人员配备、场内消毒消杀、应急隔离转运等环节，看望值班值守人员，强调如果一个环节出问题、一个细节有遗漏，就会因小失大、追悔莫及，要始终坚持高标准常态化疫情防控要求，严格做到凡进必扫码、凡过必测温、全程戴口罩，坚决筑牢“外防输入”坚固屏障。

车站人员流动频繁，是疫情防控的重点部位。徐衣显不打招呼，来到市公交二公司疫情防控点党员先锋岗，向值守人员询问全市防疫工作具体要求，了解公交客运车辆疫情防控措施。在洛阳火车站出站口，徐衣显以普通旅客身份体验出站流程，询问每天出站客流量，慰问铁路公安、车站安检、临时留观点等一线工作人员，叮嘱一线同志要穿戴护目镜、防护服，注意倒班轮休。

在孟津区某中高风险地区返洛人员集中隔离点，徐衣显详细询问入住、检测、消杀等细节。他强调，集中隔离点规范管理是防止交叉感染的关键，要坚持逢“阳”必报、即报即隔、应隔尽隔，严格执行“三区两通道”设置、医疗废弃物处置等措施，拧紧责任链条，形成工作闭环，提升应急处理能力，全力把疫情风险控制在最小范围。

大型商场超市人员密集、防控难度大，徐衣显来到长申国际广场精品超市，认真检查扫码测温、佩戴口罩、通风消毒等疫情防控措施，到生鲜、蔬菜、肉类等专柜前询问每天客流量、产品供应量，强调要全过程、全链条加强冷链食品监管，引导群众和工作人员做好自我防护，促进市场保供稳价，满足群众消费需求。

督导检查期间，徐衣显还随机到涧西区宝神鹿大药房华阳店，检查零售药店暂停销售退烧药物落实情况，叮嘱销售人员严格落实有关规定，按要求下架相关药物并做好止咳类等药物的实名登记，积极劝导发热患者到发热门诊有序就诊，为有效阻断疫情传播提供保障。

贺敏参加督导检查。(记者 李三旺)