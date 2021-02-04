2021洛阳晚报读者节成功举办

因为有你，所以精彩。2021洛阳晚报读者节，既是咱家的节日，更是咱家的人欢聚的时刻。实用的信息、好玩的游戏、便民的服务、精彩的节目……30日，我们用心为您奉上了一场文化盛宴。

因为有你，所以精彩。2021洛阳晚报读者节，既是咱家的节日，更是咱家的人欢聚的时刻。实用的信息、好玩的游戏、便民的服务、精彩的节目……30日，我们用心为您奉上了一场文化盛宴。

关键词：精彩

■节目异彩纷呈 现场掌声不断

活动现场，《唐宫小萌宝》、唐舞《霓裳羽衣》、快闪联唱《洛阳速度》《歌唱祖国》等异彩纷呈的节目，赢得观众阵阵掌声。

现场还向《洛阳晚报》十佳忠实读者、十大爱心人物颁发证书和奖品，奖品是由洛阳三彩艺陶瓷有限公司提供的洛阳三彩艺牡丹摆盘。

此次读者节由洛阳日报报业集团主办，洛阳晚报承办，康健宁·逯博士、王城公园、洛阳市民间文艺家协会协办。

■拿出看家本领 “招揽”客户上门

“大家快来看一看呀！”校园贸易街上的小朋友们使出浑身解数“招揽”客户。唱歌、跳舞、快板、评书……个个拿出自己的看家本领，小朋友吸引一大批游人驻足挑选商品。

“我已经卖了四本书，还买了好几样喜欢的东西！”洛龙区启迪未来小学的李雨菡自豪地说，起初她还有些胆怯，但是看到别的小朋友的商店纷纷开张，最终紧迫感战胜了“社恐”，叫卖了起来。

■高手技艺精湛 读者赞不绝口

“十大民间高手”展示区，29岁的张高峰现场展示精湛的“草编”技艺，凤凰、小鸟、青蛙、螳螂……一个个鲜活的动物形象脱手而出。作为一名“90后”，张高峰对传统文化热爱有加，传承草编技艺的同时还免费教学，至今已有十几名学生。

偃师毛猴、插画、花钉锔瓷、伊川面塑，在现场，不少读者感慨民间高手的精湛技艺，与他们热情交流。

关键词：实用

■“零距离”互动 畅谈烦心事

“最近我遇到了烦心事，想跟你们说说。”9时，记者编辑面对面交流区已围满读者，记者编辑耐心倾听读者地提问。

“我正在装修新房，厨房燃气表的位置不合适，请问是否可以挪动？”家住涧西区的张先生咨询记者。听了他的问题，记者联系相关工作人员解答。“本来是带孩子逛校园贸易节，没想到还解决了装修难题。”张先生说。

■与职能部门交流 咨询问题

洛阳北控水务集团有限公司、洛阳新奥华油燃气有限公司、洛阳热力有限公司、洛阳北控水务集团有限公司新区热力分公司、洛阳高新热力有限公司、洛阳暖鑫热力有限公司的咨询台前，围了不少咨询的读者，工作人员耐心解答。“感谢晚报搭建的平台，让我们与市民面对面交流，更利于工作开展。”一名工作人员说。