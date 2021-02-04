施工设备损坏偷同行的 一包工头被抓

10月31日，西工公安分局金谷派出所民警说了一件事儿，一包工头的施工设备坏了，因价格高昂舍不得买新的，就打起歪主意，趁另一施工队工人吃饭之际，将价值8.8万元的设备顺走……

10月31日，西工公安分局金谷派出所民警说了一件事儿，一包工头的施工设备坏了，因价格高昂舍不得买新的，就打起歪主意，趁另一施工队工人吃饭之际，将价值8.8万元的设备顺走……

10月13日14时许，办案民警王骁甲接到一起报警称，在王城大道与纱厂西路交叉口附近，车上财物被盗。他与同事到场得知，受害人王先生在附近一工地干活。当日中午，他将面包车停在停车位上，车上放有施工用的设备管线仪和非定向钻水平仪，而后到饭馆吃饭，回来发现两件设备不见了，价值8.8万元，系两年前购买。

“王先生的面包车车门坏了没锁。”王骁甲说，被盗设备对于普通人没啥用，他们怀疑是同行所为。经调取周边监控，一名骑电动车的男子进入民警的视野，具有重大作案嫌疑。因无法追踪到该男子去向，他们向西工公安分局巡特警大队寻求帮助。

巡特警大队民警金林与同事经过分析研判，发现家住老城区的王某作具有作案嫌疑，王某跟受害人是同行，在栾川县庙子镇承接有工程。

随后，金林与同事赶赴栾川，在工地将王某抓获，并在车上和王某住处查获被盗设备。王某交代，他的设备损坏了，买新的又嫌太贵，就打起了歪主意，他骑车经过案发地，趁工人吃饭时将设备顺走，准备风头过去再拿出来用，不料被抓。

目前，王某因涉嫌盗窃罪被刑事拘留，此案正在进一步调查。(洛报融媒记者 魏巍 通讯员 张国锋 文/图)