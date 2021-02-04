打造高水平应用型本科高校！洛阳理工学院喜迎建校65周年

65载风雨兼程，65载春华秋实。10月31日上午，洛阳理工学院建校65周年暨高水平应用型大学高质量发展论坛在该校王城校区举行。

65载风雨兼程，65载春华秋实。10月31日上午，洛阳理工学院建校65周年暨高水平应用型大学高质量发展论坛在该校王城校区举行。来自河南省政协、省教育厅、省科技厅、省高等教育学会、省内多所高校以及建材行业企业、科研院所的相关负责同志出席活动。

栉风沐雨铭初心，立德树人担使命。洛阳理工学院是由原洛阳工业高等专科学校和原洛阳大学组建而成的，其中，原洛阳工业高等专科学校前身是始建于1956年的洛阳工业高等专科学校。65年来，学校始终坚守建材特色，缘建材而生、依建材而兴、因建材而强，加快融入建材行业转型升级，推动产教深度融合，被评为全国“建材‘走出去’发展先进单位”“全国建材行业先进集体”，实现了办学治校各元素与地方社会经济的精准对接。近年来，学校努力建设应用型学科专业集群，融入地方现代产业体系，与地方政府、产业集聚区、企业单位开展政产学研合作，参与社会服务的师生超过20万人次，服务地方的能力快速增强。

在本届发展论坛上，与会的嘉宾共同为洛阳理工学院国家大学科技园、国家知识产权试点高校、河南省高水平应用型本科高校研究服务中心揭牌。洛阳理工学院还就共建国家大学科技园、共建中原知识产权中心与相关单位进行签约。

【洛阳理工学院国家大学科技园】

洛阳理工学院国家大学科技园是由洛阳理工学院全资兴建的创新创业服务平台，是洛阳理工学院服务社会功能的有机外延和推动学校科技成果转化的重要平台和主要窗口。园区立足国家创新驱动发展战略，倡导“创新、开拓、开放、共享”的双创氛围，以“科技成果转化、科技企业孵化、创新创业人才培养”为核心功能，以“新材料、机器人与智能制造、大数据与人工智能、文化创意”为重点发展领域，着力打造“空间运营+产业孵化+创新投资+社群运营”一体的综合性创新社区生态，逐步形成了“一园三区两基地”的战略布局，打造了“苗圃一孵化器一加速器”的孵化体系。

截至目前，园区在孵企业135家，累计孵化科技型中小微企业244家，累计培育高新技术企业5家、新四板企业1家，获批“国家级众创空间”“河南省科技企业孵化器”“河南省双创基”“河南省技术转移示范机构”等19个科技服务平台。近两年连续获评河南省科技企业孵化器绩效评价优秀(A类)。