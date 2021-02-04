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“平面模特”其实是“抠脚大汉” 单身小伙儿被骗近3.5万元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.31 13:31

　　网络世界错综复杂，你以为与你聊天的是清纯美女，其实是“抠脚大汉”。这不，栾川一小伙儿与一“平面模特”网恋，先后转账近3.5万元，对方却不肯见面，事情真相令人猝不及防。

　　10月13日，栾川县公安局狮子庙派出所所长陈朝接到一起群众报警称，其被人以恋爱的名义骗了近3.5万元。陈朝见到受害人小贾得知，他今年35岁，单身，急着找个对象成家。今年8月中旬，小贾在网上认识一个叫“赵某红”的人，双方加为微信好友，“赵某红”自称在郑州做平面模特，老家在栾川县白土镇某村。

　　小贾在“赵某红”的微信朋友圈看到，对方长得清秀漂亮，他有些心动。其间，“赵某红”以没发工工资，生病住院等理由，向他要钱，小贾通过微信先后转账150次、总计34872元。可是，每当小贾提出见面，均被“赵某红”以各种理由拒绝。小贾想要语音或视频聊天，对方也不接受。时间久了，小贾感觉不对劲儿。

　　10月上旬，小贾来到“赵某红”提供的家庭住址打听，结果发现当地压根没有“赵某红”这个人，小贾意识到被骗，赶紧拨打110报警。

　　陈朝与同事经过调查，最终锁定犯罪嫌疑人的落脚点。10月27日中午，他们在县城一出租屋内，将犯罪嫌疑人赵某抓获。“赵某其实是一个比小贾年龄还小的男子。”陈朝说，根据赵某交代，他没有固定工作，又沉迷于网络赌博，为了筹集赌资，在网上冒充平面模特对受害人实施诈骗，在微信朋友圈发的那些照片，都是其在网上找来的。目前，赵某已被刑事拘留。(洛报融媒记者 魏巍/文 通讯员 陈喜民/图)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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