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《时尚芭莎》牵手洛阳 传统时尚交相辉映
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.30 17:55

　　今天上午，在位于西工区上阳宫文化园，举行了一场主题为“时尚文化赋能古都发展”的时尚文化主题论坛。论坛上，来自国际顶级时尚杂志《时尚芭莎》以及《国家宝藏》《风起洛阳》等知名IP的资深人士齐聚千年古都，寻找传统文化与时尚潮流的“密码”。

　　该论坛由《时尚芭莎》、洛阳旅游发展集团主办，邀请了《时尚芭莎》执行出版人兼主编沙小荔，《国家宝藏》服饰顾问、服饰复原专家陈诗宇，第27届上海电视节白玉兰最佳美术、剧集《风起洛阳》美术指导邸琨等，以及众多来自我市文艺界、文旅界的专家出席。

　　这场传统与时尚碰撞的论坛，以“时尚文化赋能古都发展”为主题，通过“传统文化的时尚表达”“传统服饰如何彰显文化自信”等分论题，采用线下论题分享+论题对谈的活动形式，进行了一场酣畅淋漓的文化碰撞与探索。

　　在论坛现场，沙小荔提到，这是《时尚芭莎》时尚媒体品牌在洛阳的首次活动，用时尚语言来进行传统文化的解读，她认为时尚就是最美的表达，也相信在不久的将来，《时尚芭莎》、古都洛阳将会串接出更多新篇章。

　　洛阳旅游发展集团董事长崔光炎认为，洛阳是一座青年人的梦想之城，这次论坛进一步宣传推广洛阳城市形象，彰显青春时尚的城市功能品位，让洛阳以更时尚、年轻、国际范的形式“出圈”，为青年友好型城市建设积极助力。（洛报融媒记者 李砺瑾 文/图）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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