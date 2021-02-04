全供事业编！洛阳市西工区公开招聘

为满足西工区事业单位用人需求，经区委、区政府研究同意并报市人社局、市编办批准，决定面向社会公开招聘61名全供事业单位工作人员，依据《事业单位公开招聘人员暂行规定》(中华人民共和国人事部第6号令)和《关于做好全省事业单位公开招聘高校毕业生工作有关问题的通知》(豫人社办〔2020〕33号)及省、市事业单位公开招聘有关规定，现制定招聘工作方案如下：

2021年洛阳市西工区公开招聘全供事业单位工作人员公告

为满足西工区事业单位用人需求，经区委、区政府研究同意并报市人社局、市编办批准，决定面向社会公开招聘61名全供事业单位工作人员，依据《事业单位公开招聘人员暂行规定》(中华人民共和国人事部第6号令)和《关于做好全省事业单位公开招聘高校毕业生工作有关问题的通知》(豫人社办〔2020〕33号)及省、市事业单位公开招聘有关规定，现制定招聘工作方案如下：

2021年洛阳市西工区公开招聘事业单位工作人员职位表

一、组织领导

本次公开招聘工作在区委、区政府的领导下组织实施，成立2021年洛阳市西工区事业单位公开招聘工作领导小组。领导小组下设办公室在区人社局，负责招聘工作的具体实施。

二、报考范围、对象和条件

(一)应具备的条件

1.具有中华人民共和国国籍；

2.拥护中华人民共和国宪法；

3.拥护中国共产党的领导，遵纪守法；

4.具有拟聘用职位要求的资格条件；

5.学历要求

报考考生应具有普通高等教育本科及以上学历(含经我国驻外使领馆和教育部承认的国外高校本科及以上学历)。全日制技工院校高级工班、预备技师(技师)班毕业生，可分别参照相对应的同等大专、本科学历报考；2017年起招生的非全日制研究生与全日制研究生学历学位证书具有同等法律地位和相同效力；

6.年龄要求

报考管理岗位的考生年龄要求在18周岁以上，30周岁以下。报考专业技术岗位的考生具有本科、研究生及以上学历的，年龄可放宽至35周岁。年龄计算截止至2021年9月30日，18周岁以上指2003年9月30日(含9月30日)以前出生的，30周岁以下指1991年10月1日(含10月1日)以后出生的，35周岁以下指1986年10月1日(含10月1日)以后出生的；

7.其他要求：具有与拟聘用职位相符合的专业、资格等条件(见附件1)。

(二)有下列情形之一者不得报考：

1.因犯罪受过刑事处罚、刑事处罚期限未满、涉嫌违法犯罪正在接收调查、被开除中国共产党党籍人员和被开除公职人员；

2.尚未解除党纪、政纪处分或正在接受纪律审查和监察调查的人员、被依法列为失信联合惩戒对象的人员；

3.近5年内在公务员招录、事业单位公开招聘考试中被认定有舞弊等严重违反招聘纪律行为的人员；

4.现役军人及未满规定最低服务年限的事业单位工作人员；

5.国家和省另有规定不得应聘到事业单位的人员。

三、聘用职位、专业及聘用计划

详见《2021年洛阳市西工区公开招聘事业单位工作人员职位表》(附件1)。

四、公开招聘办法和程序

(一)报名与资格审查

1.报名办法：

采取考生个人网上提交报名信息、上传照片、缴费的方式进行，不接受现场报名。每人只能报考一个职位。

2.网上报名

时间：2021年11月22日9:00— 2021年11月24日17:00。

考生登录西工区人民政府网站(http://www.xigong.gov.cn)由网上报名入口进入网上报名系统或直接输入网址(xgqzp.campustest.cn)进入网上报名系统。按要求填写个人报名信息后上传照片。上传照片要符合系统规定：清晰、无变形，一寸或二寸近期正面免冠证件照，红底、蓝底、白底均可，JPG格式。利用图片软件制作时，图片宽高比例约为1.3︰1.6，像素大小200kb以内，以便制作笔试准考证时使用。报名与考试时使用的有效期内的二代身份证或临时身份证必须一致，不能使用新旧两个身份证号同时报名。报考人员必须按照本人身份证等相关证件显示的个人信息进行报考，凡弄虚作假者按照《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》进行处理。

网上报名技术咨询电话：19829618158

3.报考资格审查

时间：2021年11月22日9:00— 2021年11月25日17:00。

报名信息提交审核后，招聘单位将在1日内给出审核意见。报考人员需及时登录原报名网站，查看是否通过报考资格初审。通过报考资格初审的人员，不能再报考其他职位。提交信息截止时间(11月24日17:00)之前，未进行审查或未通过审查的人员，可以修改或完善报考信息，提交信息截止时间(11月24日17:00)之后，所有报考者将不能再修改报考信息。

4.网上缴费

时间：2021年11月22日9:00— 2021年11月25日17:30。

报考人员在资格初审通过之后在规定时间内登录原报名网站，缴纳考务费，每人每科30元，网上缴费支持手机移动支付，未按期缴费的视为自动放弃。缴费成功后，请考生及时下载并打印《2021年洛阳市西工区公开招聘全供事业单位工作人员报名登记表》(报名系统自动生成A4纸格式，缴费截止后将无法下载打

印)，以备资格复审时使用。

5.打印准考证

时间：2021年12月1日9:00— 2021年12月4日9:30。

报考人员在网上缴费成功后，请在规定时间内登录原报名网站，按照系统提示自行打印本人准考证(A4纸格式)。打印的笔试准考证应完整清晰，内容不得改动，笔试准考证是参加笔试、面试、体检、考察等环节需要出示的凭据，请考生妥善保管。如因报考人员未及时打印准考证或因保管不慎丢失准考证，造成的后果由报考人员个人承担。

6.具体网上报名操作方法到报名网站查看。未在规定时间内完成报名、缴费的，报名系统将自动关闭，不再补报。

7.建档立卡贫困家庭人员和城市低保人员报考的，可免缴考务费，考生通过审核后可以办理减免考务费用手续。申请免缴考务费的考生须提供以下材料：考生本人身份证扫描件，并备注联系方式；享受国家最低生活保障金的城镇家庭的考生须提供其家庭所在地的县(区、市)民政部门出具的享受最低生活保障的证明和低保证明的扫描件；农村绝对贫困家庭的考生凭其家庭所在地的县(区、市)扶贫办(部门)出具的特困证明和特困家庭基本情况档案卡的扫描件。2021年11月25日17点前把所需材料扫描件发送至电子邮箱xgqrsj@126.com。

8.通过资格审核人数与聘用计划的比例不低于3:1。达不到规定比例的专业，相应核减招聘计划，核减后仍达不到规定比例的，取消该职位招聘计划，报考该职位人员，退还已交考务费。

9.本次招聘，资格审查工作贯穿于考试聘用的全过程。报考人员报名时提交的信息和提供的有关材料必须真实有效，资格审查时签订诚信承诺书。凡发现报考者与拟聘用职位所要求的资格条件不符以及提供虚假材料的，立即取消其考试、聘用资格。

(二)确定加分对象

1.加分条件

根据国家和省、市有关规定，下列人员可享受笔试卷面成绩加分的政策：

(1)参加2008、2009年洛阳市大学生村干部招录计划，截止2016年12月31日在洛阳市西工区农村连续任职满3年考核合格且未进入公务员、事业编制的离任大学生村干部，加10分；

(2)在洛阳市服务期满考核合格的“三支一扶”大学生，加10分；

(3)参加我省大学生志愿服务西部(贫困县)计划，在洛阳市西工区服务期满考核合格的大学生(2012年及以后招募的大学生)，加10分；

(4)退役大学生士兵享受笔试卷面成绩加10分的优惠政策，服役期间获三等功及以上奖励的另加2分。另加分项目只计一次，不累计；

(5)根据省政府文件精神，在洛阳市服务且合同期满、考核合格的我省高校毕业生政府购岗计划的人员，在此次的事业单位公开招聘中享受笔试卷面成绩加10分政策。

2.提交材料

符合加分条件申请加分的考生，应提交以下材料(原件及2份复印件)：

(1)自行下载并填写《2021年洛阳市西工区事业单位公开招聘加分申请表》(附件2)；

(2)有效身份证；

(3)“大学生村干部”(参加2008年、2009年洛阳市大学生村干部招录计划)提交洛阳市委组织部、西工区委组织部出具的截止2016年12月31日在洛阳市西工区农村连续任职满3年考核合格且未进入公务员、事业编制的证明(附件3)；

(4)在洛阳市服务期满考核合格的“三支一扶”大学生提交《高校毕业生“三支一扶”服务证书》；

(5)河南省大学生志愿服务西部(贫困县)计划志愿者提交共青团洛阳市委、西工区委出具的服务期满考核合格证明(附件4)及期满考核合格证书；

(6)大学生退役士兵提交《退役大学生士兵享受事业单位招聘优惠条件认定表》(附件5)；

(7)在洛阳市服务且合同期满、考核合格的我省高校毕业生政府购岗计划的人员，提交《河南省高校毕业生政府购岗基层服务证书》。

3.提交加分材料的具体时间和地点

提交时间：2021年11月24日—2021年11月25日，上午9：00—11：30，下午15：00—17：30。

提交地点：西工区行署路3号院7号楼人社局206房间

未在规定时间内申请加分并提交加分材料的，视为放弃加分资格，不享受加分政策。经审核符合加分条件人员，将在西工区政府网予以公示，公示无异议的，享受相应的加分政策。对于弄虚作假的，一经查实，取消考试聘用资格。

(三)笔试

笔试采取统一命题、统一组织、统一评分的方式进行。

1.笔试时间：笔试具体时间及地点以准考证为准。

2.笔试内容：

(1)综合类事业单位笔试科目：《公共基础知识》、《职业能力测验》，每科卷面满分均为100分

(2)教育类事业单位笔试科目：《教育理论知识》、《专业知识》，每科卷面满分均为100分

3.笔试成绩的计算：

(1))综合类事业单位：笔试卷面成绩=公共基础知识卷面成绩×50%+职业能力测验卷面成绩×50%

笔试成绩=笔试卷面成绩+加分

(2))教育类事业单位：笔试卷面成绩=教育理论知识卷面成绩×40%＋专业知识卷面成绩×60%

笔试成绩=笔试卷面成绩+加分

笔试成绩的计算结果均四舍五入保留两位小数。

本次考试不指定考试辅导用书，不举办也不委托任何机构举办考试辅导培训班。考生参加笔试时必须同时携带笔试准考证、有效身份证和新冠疫情防控健康承诺书(见附件9)，两证不齐或信息不一致的，不得参加考试。笔试作弊者，卷面成绩视为零分。

4.考生持身份证号可以在西工区政府网站(http://www.xigong.gov.cn)报名入口或直接进入报名系统(xgqzp.campustest.cn)查询考生成绩，请考生注意登录查看。

(四)面试

1.面试人员的确定

通过资格审查的考生，根据各职位聘用计划数，按照笔试成绩从高分到低分的顺序以1︰3的比例确定参加面试的人员，比例内末位成绩并列者均进入资格复审。笔试缺考、作弊和笔试成绩为零分的，不得进入面试环节。经资格确认，不符合报考职位条件的，不得进入面试环节。

2.面试办法

(1)报考综合类事业单位的考生采取结构化面试，主要考察应聘人员的逻辑思维能力、组织管理能力、分析与解决实际问题能力、语言表达能力、人际沟通能力、临场应变能力和举止仪表情绪稳定性等。面试成绩满分为100分。

(2)报考教育类事业单位的考生采取试讲与专业能力测试相结合的方式进行面试。面试准备时间共30分钟，面试分为2个环节，第一个环节为试讲，即在现行教材中(试讲用教材见附件8)随机抽课，讲一节10分钟以内的微型课;第二个环节为专业能力测试，即对现场指定的曲目(以简谱形式提供)进行演唱和自编舞蹈表演(10分钟以内)。面试成绩满分100分，其中试讲和专业能力测试2个环节满分均为50分。

(3)若某一职位实际参加面试的考生人数小于或等于聘用计划数，应组织现有人员面试，应试者面试成绩须达75及以上，方可进入体检和考察。

3.面试资格确认

资格审查采取考生本人现场提交材料的方式进行，其他人代理无效。考生自行下载并填写《2021年洛阳市西工区公开招聘事业单位工作人员面试资格确认表》(见附件6)一式2份，并提交以下材料(原件及2份复印件)：

(1)有效身份证;

(2)笔试准考证;

(3)网上报名时报名系统自动生成的《报名登记表》；

(4)毕业证(国内毕业生需提供学信网下载打印的带二维码的学历验证表；国外高校毕业生需提供我国驻外使(领)馆教育文化处(组)出具的留学回国人员证明、教育部出具的国外学历学位认证书);

(5)就业报到证(择业期内未办理就业报到证者，持所在学校毕业生就业指导部门加盖公章的空白就业协议书(全套)；

(6)已就业人员提供单位同意报考的证明(附件7);

(7)其他符合岗位设置条件的证明材料。报考财务管理专业的需提交初级及以上会计专业技术资格证；报考教育类事业单位的需提交幼儿园教师资格证。

面试资格确认时间、地点以及审查结果在西工区政府网站(http://www.xigong.gov.cn)通知或公布。参加面试时必须同时携带笔试准考证和有效身份证。

在网上报名时，填报情况不实，不符合应聘条件的考生，取消其面试资格。因应试者自动放弃或被取消面试资格后出现的空缺，从报考同一职位的人员中按笔试成绩从高分到低分的顺序依次递补。面试资格确认成功的考生，确定为参加面试人员，并发放《面试资格确认单》。

经面试资格确认后依据笔试成绩高低进入面试环节的人数小于面试资格确认的比例(1︰3)时，报考该职位的人员全部进入面试。

4.总成绩的计算

考生总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%

面试全部结束后，报考人员的笔试成绩、面试成绩和考生总成绩，将适时在西工区政府网站(http://www.xigong.gov.cn)公示。本次招录，比例内末位总成绩并列时，依次按照学历层次、笔试成绩高低确定排名。

(五)体检

根据考生总成绩从高分到低分的顺序，按照聘用计划1︰1.5(四舍五入)的比例确定参加体检人员。

体检标准及项目参照公务员录用体检的有关规定执行。体检不合格者不得进入考察与聘用环节。体检合格者进入考察与聘用环节，因考生自动放弃或体检不合格形成的空缺，可从报考同一职位并参加面试的人员中，按考试总成绩从高分到低分的顺序依次递补。体检所需费用由应聘人员承担。

体检相关事宜将通过西工区政府网站(http://www.xigong.gov.cn)进行通知，不再采取其他方式通知，请考生届时登录查看。

(六)考察

体检合格者，根据聘用职位计划数，按总成绩从高分到低分的顺序，以1︰1的比例确定进入考察。由区事业单位公开招聘工作领导小组组织实施，侧重于思想政治表现、道德品质、业务能力、工作实绩、社会信用记录等情况，并对其资格条件进行复查。考察时间另行通知。

因考生考察和资格复查不合格形成的空缺，不再递补，因考生自动放弃考察形成的空缺可从报考同一职位且体检合格人员中，按考生总成绩从高分到低分的顺序依次递补。

(七)聘用

考察及资格复查合格者，等额确定拟聘用人员并进行不少于7个工作日的公示。公示期满无异议者，即确定为新聘用人员。新聘用人员自接到通知之日起7日内报到，逾期未报到者(因受疫情影响除外)，取消聘用资格。新聘用人员纳入事业单位岗位管理，实行试用期制度，试用期为1年，试用期间的工资福利待遇按国家有关规定执行。试用期满考核合格的，予以正式聘用；不合格的，取消聘用。所有被聘用人员必须在西工区工作满5年后方可流动。

五、疫情防控

考生务必登录洛阳人事考试网，认真查看河南省人力资源和社会保障厅、河南省卫生健康委员会《关于做好新冠肺炎疫情常态化防控期间人事考试工作的通知》(http://www.lyrsksw.gov.cn/index/news/detail.html?id=503)，按要求做好疫情防范工作，确保人事考试工作安全平稳进行。

在招考组织实施过程中，根据疫情防控动态要求，将随时对有关工作安排进行适当调整。请考生随时关注西工区政府网站，按要求提前做好个人健康管理及各项准备工作。

六、纪律与监督

本次招聘所有环节的相关事宜、注意事项，以及通知、公告均在西工区政府网站(http://www.xigong.gov.cn)上进行公布，不再采取其他方式通知，请考生务必及时登陆查看。

本次招聘，凡在规定时间内，未按照有关通知要求参加报名、资格初审、笔试、面试资格确认、面试、体检、考察、资格复查、报到等，均视为自动放弃资格。招聘实行诚信原则，即报考者要对自己所提交信息的真实性负责，凡发现弄虚作假或违反考试、聘用纪律的，一律取消考试、聘用资格。本次招聘工作接受社会和区纪检监察部门全程监督。

七、其他

本方案由2021年洛阳市西工区事业单位公开招聘工作领导小组办公室负责解释。

政策咨询电话：0379—63892780(人社局)

附件：

1、2021年洛阳市西工区公开招聘事业单位工作人员职位表

2、2021年洛阳市西工区事业单位公开招聘加分申请表

3、河南省选聘高校毕业生到村任职工作证明

4、河南省大学生志愿服务西部(贫困县)计划服务期满考核合格证明

5、退役大学生士兵享受事业单位招聘优惠条件认定表

6、2021年洛阳市西工区公开招聘事业单位工作人员面试资格确认表

7、单位同意报考证明

8、报考教育类面试教材目录

9、新冠疫情防控健康承诺书

附件1-9下载页面

2021年10月29日

（来源：西工区人民政府网）