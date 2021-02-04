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央媒观洛｜《经济日报》头版头题点赞洛阳：坚持创新引领，优化营商环境——激活高质量发展新动能
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 经济日报 2021.10.30 09:27

　　《经济日报》10月30日头版刊发文章《河南洛阳坚持创新引领，优化营商环境——激活高质量发展新动能》，本网全文转发，内容如下：

 

　　从实现原地差速转向技术在国产农机领域首例应用，推动国产农机正式迈入“转弯零半径”时代，到为“神箭神舟”组合配套专用轴承产品，为我国“筑梦天宫”奠定坚实基础……“十四五”开局之年，河南洛阳坚持以创新引领发展，着力建强副中心、形成增长极，引领观念创新、体制创新、功能创新、模式创新，全面激发创新活力，为高质量发展增添新动能。

　　龙头引领，是创新的重要动力。郑洛新自创区成立5年多来，洛阳片区建设持续加速，带动洛阳创新实力不断跃升。目前，洛阳片区内新主体、平台数量占全市比重均超过三分之二，首批自创区产业集群专项11个课题突破50余项核心关键技术……

　　在龙头带动下，改革不断走向深化。日前，洛阳正式实施重大科技创新项目“揭榜挂帅”制度，迈出深化科技创新体制改革的关键一步，让创新源流奔涌、创新潜能释放。

　　同时，洛阳持续实施“河洛英才计划”等引才、育才、留才政策，构筑人才“磁场”，加快建设青年友好型城市，吸引高层次创新团队。

　　消费对高质量发展有重要的促进作用。今年以来，在做好常态化疫情防控前提下，洛阳围绕商超、餐饮、汽车等领域开展了各种促消费活动，满足市民消费需求。前8月，洛阳社会消费品零售总额1431.4亿元，同比增长12.7%。

　　以建设国际消费中心城市为目标，洛阳多措并举推动消费市场扩容提质，持续开展商贸领域促消费活动，推动文旅消费提档升级，改造提升一批特色商业街区，打造独具魅力的洛阳消费“打卡地”。

　　“开工投产后遇到资金问题，没想到政府这么快就帮我们解决了难题。”洛阳市孟津区万众吉利热电有限公司总经理李钧阳说。受疫情等因素影响，万众吉利热电有限公司原定购买天然气的资金不能及时到位，影响了生产。孟津区相关负责人到企业走访调研了解到此事后，立即召集助企办、金融机构相关负责人到企业现场办公。很快，洛阳一家银行为该企业授信2亿元。

　　优化营商环境，全力助企惠企也是洛阳提升发展动能的关键之举。自今年7月份洛阳开展“万人助万企”活动以来，洛阳出台27条工作措施，重点解决14类问题，着力增强企业内生动力、发展活力。

　　持续推进涉企审批减环节、减材料、减时限、减费用，编制公布行政许可事项清单，推动更多企业服务事项“网上办”；坚持“无事不扰、随叫随到，说到做到、服务周到”，最大限度为企业生产经营腾出精力时间；出台“包容审慎”机制，依法稳妥办理涉企案件，打造更加公平的法治环境……洛阳切实放宽市场准入、优化审批服务、降低税费负担、强化要素保障、保护合法权益，着力打造市场化法治化国际化营商环境，让洛阳成为各类市场主体投资兴业的沃土。（记者 夏先清）④
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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