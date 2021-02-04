洛阳今日天气晴好 最高气温可达23℃

今天晴天间多云，偏西风2级到3级，气温9℃到23℃。

今天迎来双休日，洛阳天气晴好，阳光与白云相伴，最高气温可能达到23℃。趁着天气不错，今天到王城公园洛阳晚报读者节现场看看吧。

需要注意的是，近期平静的天气，将在今天晚上发生转变，随着冷空气到来，大风、降温、降水将在洛阳“聚首”。根据最新气象资料分析，未来一周，洛阳气温下降明显，局地还会出现弱降水和不同程度的雾霾，后天最高气温只有14℃。

眼下是秋天最美的时候，随着气温下降，鲜绿的树叶开始变得五彩斑斓，其中最漂亮的当数银杏叶了，秋风拂过，满树金黄哗哗作响，美不胜收。从鲜绿到金黄，银杏用色彩变化演奏着季节的更替。在银杏叶变黄的背后，其实隐藏着天气密码。

中国天气网气象分析师介绍，冷空气到来的时间和降温幅度是影响银杏叶变色时间的主要气象因素。一般来说，冷空气来得越早，气温降得比常年同期越低，银杏叶的始变色期就越早，最佳观赏期也会更早到来。通常当气温为0℃至5℃时，银杏叶变色加速，但当气温低于0℃时，叶片就容易受冻掉落了。

雨雪、大风将直接影响银杏叶景观的持续时间，冷空气带来的5级至6级风可将银杏叶一夜间全部吹落，强雨雪的击打则会加速银杏叶掉落。在雨雪大风的影响下，银杏叶逐渐凋零，地面一片金黄。

今天：晴天间多云，偏西风2级到3级，气温9℃到23℃。

明天：多云，夜里南部山区转零星小雨，偏北风3级到4级，气温10℃到18℃。

11月1日(周一)：阴天有小雨或零星小雨，气温9℃到14℃。

11月2日(周二)：阴天到多云，气温9℃到17℃。

11月3日(周三)：多云，气温8℃到19℃。

11月4日(周四)：多云到阴天，夜里大部分地区转有小雨，气温9℃到18℃。

11月5日(周五)：小雨转阴天，气温11℃到15℃。

（首席记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博 俞飞）