供热在即，热费怎么算、怎么缴？您关注的热费问题答案来了

集中供热在即，我市供热企业正在开展收费工作，分户计量用户、按面积用热用户的热费怎么算？上个采暖季室温不达标或用热量较少，且没有申请退费的用户，本采暖季的热费怎么缴？针对市民关注的热费问题，记者咨询了部分供热企业。

集中供热在即，我市供热企业正在开展收费工作，分户计量用户、按面积用热用户的热费怎么算？上个采暖季室温不达标或用热量较少，且没有申请退费的用户，本采暖季的热费怎么缴？针对市民关注的热费问题，记者咨询了部分供热企业。

热费怎么算？看完这两个公式就明白了

《洛阳市集中供热条例》规定，我市供热价格实行政府定价，城市区供热起止时间为每年11月15日0时至次年3月15日24时，共121天。如遇异常低温天气，政府部门可决定提前供热或延期停热。

热费计算标准分两类

●分户计量用户

热费由基本热费和计量热费组成，按住房面积预缴热费，实际热费待供热结束后根据实际用热量核算。

基本热费=住房建筑面积×采暖季天数×0.054元/平方米·日×面积系数(多层建筑为90%、小高层建筑为86%、高层建筑为82%)

计量热费=0.142元/千瓦时×用热量

计算公式：住房建筑面积×121×0.054×面积系数+0.142×用热量

●按面积用热用户

热费=住房建筑面积×采暖季天数×0.18元/平方米·日×面积系数(多层建筑为90%、小高层建筑为86%、高层建筑为82%)

计算公式：住房建筑面积×121×0.18×面积系数

上个采暖季应退热费可自动冲抵本采暖季预收热费

《洛阳市集中供热条例》规定，因供热设施发生故障，连续停热12小时以上的，供热企业应按停热时间退还相应热费。停热满24小时的按1天退费，超过12小时不满24小时的按半天退费，不足12小时的不退费。

供热期间，供热企业应保证居民用户的卧室、起居室(厅)室温不低于18℃。若室温连续48小时以上不达标，应当减收热费。其中，室温低于18℃(不含18℃)高于14℃(含14℃)的，按日减半(或者计量读数的一半)收取热费；室温低于14℃(不含14℃)的，按日(或者计量读数的全部)免收热费。减收或者免收的热费，应在每年采暖季结束后的2个月内结清。

对在上个采暖季遇到停热、室温不达标或用热量较少，且没有申请退费的用户，这个采暖季的热费应该怎么缴？

记者了解到，对直供小区用户来说，供热企业退费时间有所差别。例如市热力公司在采暖季结束后的2个月内办理退费手续；高新热力公司在每年4月15日至5月15日期间的工作日办理退费手续。

如果没在规定时间内申请退费，供热企业会把应退热费自动转至用户的采暖账户，冲抵下个采暖季预收热费。非直供小区用户退费，需要和小区物业公司协商解决。

还有一种情况，有些分户计量用户用热量大，实际热费会超出预缴热费，这就需要在下个采暖季补缴。假如，小王家的预缴热费为2000元，但上个采暖季实际热费为2200元，那么本采暖季，他就需要预缴2200元，等采暖季结束后，再根据实际用热量核算。

查询热费信息可关注供热企业微信公众号

分户计量用户如何查询预缴热费、上个采暖季应退热费等信息？

●市热力

用户可关注“洛阳热力有限公司”微信公众号，或拨打热线63005678、63305678查询费用详情及结算余额；也可以下载“洛热计量管家”App，查询热量使用情况。

●新区热力

用户可关注“洛阳新区热力分公司”微信公众号，或拨打客服热线9618966查询。

●高新热力

用户可查看张贴在所在小区的预缴热费明细表；也可关注“洛阳高新热力有限公司”微信公众号，或拨打供热服务热线64331318咨询。

●暖鑫热力

用户可关注“河洛供暖”微信公众号，或拨打服务热线9618819查询。（记者 余子愚 郭秩铭 牛鹏远 通讯员 贺新艳 吉怡）