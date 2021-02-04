洛阳：接续奋斗绘就乡村振兴壮美画卷

农为邦本，本固邦宁。洛阳重振辉煌，乡村必须振兴。省第十一次党代会报告明确提出，要全面推进乡村振兴，坚决扛稳粮食安全重任，推进农业高质量发展，巩固拓展脱贫攻坚成果，有力有序推进乡村建设，加快农业农村现代化。

农为邦本，本固邦宁。洛阳重振辉煌，乡村必须振兴。省第十一次党代会报告明确提出，要全面推进乡村振兴，坚决扛稳粮食安全重任，推进农业高质量发展，巩固拓展脱贫攻坚成果，有力有序推进乡村建设，加快农业农村现代化。

会场内外，参加省第十一次党代会的洛阳代表团代表和我市各界对现代化建设新征程中如何全面推进乡村振兴的话题高度关注。大家普遍认为，立足河南农业大省，洛阳“三农”有城乡二元结构矛盾的短板，更有产业生态特色彰显的优势。今后一个时期，要拿出抓脱贫攻坚的劲头抓乡村振兴，聚焦省委、市委部署要求，扎实推进“151”工作举措，咬定青山不放松，脚踏实地加油干，努力绘就乡村振兴的壮美画卷，朝着共同富裕的目标稳步前行。

“全面推进乡村振兴，这是‘三农’工作重心的历史性转移。这一切必须在巩固拓展脱贫攻坚成果的前提下进行。只有坚守住防止返贫底线，乡村振兴才能行稳致远。”省第十一次党代会代表、伊川县吕店镇党委书记叶占芳说，要保持主要帮扶政策总体稳定，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，大力发展伊川小米等特色产业，加快补上技术、设施、营销等短板，让群众有持续稳定的收入。

“产业兴旺是乡村振兴的重点，是解决农村一切问题的前提。把产业抓起来，关键要把乡贤引回来，用新理念、新业态发展特色乡村产业，改变传统农业弱质低效的特点，带动群众共同富裕。”返乡创业者、洛阳艾草产业协会会长王喜森认为，要建立完善“产业+乡贤”的产业发展模式，为乡贤返乡创业创造条件、搭建平台、提供服务，引导支持乡贤更好融入乡村产业链，创办更多新型农业经营主体，帮助农民群众更多分享产业增值收益。

“乡村振兴是一篇大文章，需要有各类人才来书写；乡村振兴是一个大工程，需要有各种力量来推动。我们必须发挥好党建的引领作用，形成‘优先发展’的强大合力。”省第十一次党代会代表，孟津区常袋镇马岭村党支部书记、村委会主任马其祥说，要加快构建党组织领导的乡村治理体系，夯实基层党组织战斗堡垒，打造一个坚强的“主心骨”。同时，要建强村民自治组织，发挥好群众的主人翁意识，提高群众自我管理、自我服务、自我教育、自我约束能力，以乡村治理的新局面为乡村全面振兴保驾护航。

“乡村振兴，既要塑形，也要铸魂。”宜阳县香鹿山镇留村第一书记夏伟锋说，打赢脱贫攻坚战，乡亲们的生活有了大的改善。当前，全面推进乡村振兴，要大力加强农村精神文明建设，弘扬和践行社会主义核心价值观，不断提升农民精神风貌和乡村社会文明程度，推动乡风民风美起来、人居环境美起来、文化生活美起来。

乡村振兴鼓足风帆，广袤田野洒满希望。广大党员干部群众纷纷表示，全面实施乡村振兴战略的深度、广度、难度不亚于脱贫攻坚，不是轻轻松松就能实现的，更不能坐享其成。我们还要继续坚定信心、苦干实干，用奋斗创造幸福生活，奋力实现农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。（记者 白云飞 实习生 高浩）