洛阳：为生态环保出力 为民生改善献计

良好生态环境是最普惠的民生福祉。省第十一次党代会报告提出，要坚持生态优先、保护第一，统筹山水林田湖草沙综合治理、系统治理、源头治理，推动减污降碳协同增效，加快建设生态强省。

良好生态环境是最普惠的民生福祉。

省第十一次党代会报告提出，要坚持生态优先、保护第一，统筹山水林田湖草沙综合治理、系统治理、源头治理，推动减污降碳协同增效，加快建设生态强省。报告的这一部署，引发我市各界高度关注，大家表示，要像保护眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境，做生态文明建设的践行者、推动者。

“良好生态环境是最普惠的民生福祉，更是可持续发展的宝贵资源。”市生态环境局党组书记、局长蒋智涛说，全市生态环境系统将以省、市党代会精神为指导，牢固树立绿水青山就是金山银山的发展理念，紧盯创建国家生态文明建设示范市目标，深入打好污染防治攻坚战，切实加强黄河流域生态保护，加快推进生态强市建设，促进经济社会发展全面绿色转型，推动人与自然和谐共生。

市生态环境局洛宁分局局长雷少辉对省第十一次党代会报告关于生态文明建设的部署也非常关注。他说，前不久，洛宁县获评“国家生态文明建设示范区”，这是该县坚持生态优先、保护第一，推动绿色发展的生动写照。洛宁县生态环境部门将持续把守护好绿水青山当作头等大事，不断巩固生态文明建设成效，依靠绿水青山走可持续发展之路，让洛宁的山更绿、水更清、林更茂、生态更秀美、人民更幸福。

民生无小事，枝叶总关情。省第十一次党代会报告对民生蓝图的绘制，得到全社会的高度关注。

省第十一次党代会报告提出，要加快建设养老服务体系和健康支撑体系。“这为我们养老服务企业的发展带来新的契机。”洛阳永顺养老院院长陈海娟说，不断满足老年群众多方面需求、妥善解决人口老龄化带来的社会问题，事关国家发展全局，事关百姓福祉。她表示，希望能够更加规范机构养老服务市场，深化养老机构管理体制改革，加大对民营养老服务机构的扶持力度，努力让老年人实现老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安。

市政协委员、市第五人民医院心理科主任肖一妙对省第十一次党代会报告提出的改革完善疾病预防控制体系非常关心。她表示，预防是最经济最有效的健康策略，无论是新冠肺炎疫情还是心理疾病等，都应坚决贯彻预防为主方针，将预防关口前移。她建议，要不断强化公共卫生队伍建设和全科医生培养、分级诊疗等制度建设，健全防治结合、联防联控、群防群治工作机制，更好服务群众。

体育活动，是娱乐身心、增强体质、预防疾病的最好办法，深得广大人民群众喜爱。省第十一次党代会报告提出，要发展体育事业、体育产业，加快建设健康河南、体育河南。“我们拥护这个报告，也期待能够获得更多更好的体育健身资源。”市民周启发说，省第十一次党代会报告对加快建设健康河南、体育河南的部署，也必将推动健康洛阳、体育洛阳的加快建设，为群众送来更多健康福利、体育盛宴。（记者 李三旺 通讯员 赵笑菊）