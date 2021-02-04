洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

事关疫情防控！汝阳县再发通告
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.29 22:22

　　为进一步做好“外防输入”，根据《中华人民共和国治安管理处罚法》《中华人民共和国传染病防治法》等相关规定，现对严厉打击疫情防控期间违法隐瞒旅居史、不执行报备和检测工作通告如下：

　　一、近14天内有疫情中高风险地区或有确诊病例所在地市旅居史的返(来)汝人员，要立即向所在乡镇、村(社区)、单位、景区、宾馆、酒店主动报备，配合落实核酸检测和分类管控等措施。

　　近14天内有省外旅居史的所有返(来)汝人员必须持有48小时内核酸检测阴性证明，若无48小时内核酸检测阴性证明，必须第一时间进行核酸检测。对中高风险地区和有确诊病例所在乡镇(街道)的返(来)汝人员，实行14天集中隔离；对中高风险地区所在县市区(县级)返(来)汝人员，实行14天居家隔离；对中高风险地区所在地级市其他县市区(县级)的返(来)汝人员，实行7天居家健康监测；对中高风险地区所在省的返(来)汝人员，出具48小时内核酸检测阴性证明。对有确诊病例所在地市旅居史的返(来)汝人员，要主动进行一次核酸检测，提醒其主动落实7天居家健康监测，非必要不出行，出行期间加强个人防护，不扎堆、不聚集。劝导中高风险地区或有确诊病例所在地市近期拟返(来)汝人员调整行程，非必要不返(来)汝，确需返(来)汝的，要加强个人防护，提前向村(社区)、单位报备，按要求配合落实健康监测、核酸检测、医学隔离观察等防控措施。

　　二、对不主动申报、故意隐瞒信息、不配合检测或拒绝接受隔离医学观察，造成疫情传播、危害公共安全的，依据《传染病防治法》《治安管理处罚法》等相关法律法规，追究有关人员的法律责任。

　　三、对违反疫情防控相关规定，不报、瞒报、谎报病情、旅居史、接触史、行程轨迹等涉疫信息，或者拒不执行疫情防控措施、破坏疫情防控秩序的，公安机关将依法予以行政处罚；构成犯罪的，将依法追究刑事责任。

　　四、对不配合防疫工作，采取暴力、威胁等方法阻碍工作人员依法履行职务，在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱，阻碍人民警察依法执行职务的，从重处罚。

　　本通告自发布之日起施行。

　　汝阳县新冠肺炎疫情防控指挥部

　　2021年10月29日

　　来源：今日汝阳
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·赶走肿瘤君 高难度手术为她“保肾”
  • ·空腹或过量食用柿饼易引起肠梗阻
  • ·参与糖尿病药物临床试验 是当“小白鼠”？
    • 深山藏古村 名叫上徐马
    深山藏古村 名叫上徐马
    深山藏古村 名叫上徐马
        秋之韵味，莫过于古村落。她美得安静从容，仿佛从存在的那天就是这个模样。片石砖木，烟火人家，尽显诗意，...
  • ·青砖青瓦有故事 景区周边有美食
  • ·赏秋、健身、遛娃、休闲……这个宝藏地儿，就在洛河边儿
  • ·只知道陆浑水库？ 陆浑村也有看头
    		•
    		 
    百姓呼声
  • · 洛阳机场新增哪些换季航班？官方回应
  • · 洛阳市中医院伊滨院区的最新建设进展
    • 精彩图片
    嵩县陆浑镇陆浑村：文...
    洛宁“80后”返乡创业...
    汝阳县高庄村：富硒花...
    2800余尾大鲵放流栾川...
    精彩热帖

    银喉长尾山雀

    马踏水花

    唯美秋色

    网红树下
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605