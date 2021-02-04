事关疫情防控！汝阳县再发通告

为进一步做好“外防输入”，根据《中华人民共和国治安管理处罚法》《中华人民共和国传染病防治法》等相关规定，现对严厉打击疫情防控期间违法隐瞒旅居史、不执行报备和检测工作通告如下：

为进一步做好“外防输入”，根据《中华人民共和国治安管理处罚法》《中华人民共和国传染病防治法》等相关规定，现对严厉打击疫情防控期间违法隐瞒旅居史、不执行报备和检测工作通告如下：

一、近14天内有疫情中高风险地区或有确诊病例所在地市旅居史的返(来)汝人员，要立即向所在乡镇、村(社区)、单位、景区、宾馆、酒店主动报备，配合落实核酸检测和分类管控等措施。

近14天内有省外旅居史的所有返(来)汝人员必须持有48小时内核酸检测阴性证明，若无48小时内核酸检测阴性证明，必须第一时间进行核酸检测。对中高风险地区和有确诊病例所在乡镇(街道)的返(来)汝人员，实行14天集中隔离；对中高风险地区所在县市区(县级)返(来)汝人员，实行14天居家隔离；对中高风险地区所在地级市其他县市区(县级)的返(来)汝人员，实行7天居家健康监测；对中高风险地区所在省的返(来)汝人员，出具48小时内核酸检测阴性证明。对有确诊病例所在地市旅居史的返(来)汝人员，要主动进行一次核酸检测，提醒其主动落实7天居家健康监测，非必要不出行，出行期间加强个人防护，不扎堆、不聚集。劝导中高风险地区或有确诊病例所在地市近期拟返(来)汝人员调整行程，非必要不返(来)汝，确需返(来)汝的，要加强个人防护，提前向村(社区)、单位报备，按要求配合落实健康监测、核酸检测、医学隔离观察等防控措施。

二、对不主动申报、故意隐瞒信息、不配合检测或拒绝接受隔离医学观察，造成疫情传播、危害公共安全的，依据《传染病防治法》《治安管理处罚法》等相关法律法规，追究有关人员的法律责任。

三、对违反疫情防控相关规定，不报、瞒报、谎报病情、旅居史、接触史、行程轨迹等涉疫信息，或者拒不执行疫情防控措施、破坏疫情防控秩序的，公安机关将依法予以行政处罚；构成犯罪的，将依法追究刑事责任。

四、对不配合防疫工作，采取暴力、威胁等方法阻碍工作人员依法履行职务，在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱，阻碍人民警察依法执行职务的，从重处罚。

本通告自发布之日起施行。

汝阳县新冠肺炎疫情防控指挥部

2021年10月29日

来源：今日汝阳