传承志愿服务精神 弘扬时代文明新风

为传承志愿服务精神，弘扬时代文明新风，29日，我市在偃师区文明实践中心举行慰问河南省防汛救灾志愿者文明实践活动。

为传承志愿服务精神，弘扬时代文明新风，29日，我市在偃师区文明实践中心举行慰问河南省防汛救灾志愿者文明实践活动。

在现场，荣获“河南省防汛救灾优秀志愿服务组织”称号的偃师区神鹰救援大队、荣获“河南省防汛救灾优秀志愿者”称号的马纪伟代表获奖组织和个人发言表示，要继续发扬“奉献、友爱、互助、进步”志愿服务精神，秉持“群众在哪里，文明实践志愿服务就延伸到哪里”的理念，让“文明之花”开遍大街小巷。

据悉，在近日公布的河南省防汛救灾志愿服务先进典型名单中，我市有10名个人、13个集体榜上有名，偃师区神鹰救援大队名列其中。偃师区神鹰救援大队不仅在今年7月20日郑州、新乡防汛救灾中冲锋在前，而且在10月份山西发生洪灾时，是我市第一批赶赴山西救援的专业救援队，不分昼夜奋战七天，先后转移群众近千人。不仅如此，该队还参与了四川茂县泥石流塌方、九寨沟地震、宜宾地震、广东“山竹”台风等多次抢险救灾志愿服务活动，足迹遍布山西、山东、湖北、安徽等地，他们用实际行动彰显了新时代志愿者风采，叫响了“河洛志愿服务”品牌。

针对新时代志愿服务新特点，市文明办相关负责人表示，要紧紧围绕建强副中心，形成增长极，牢固树立以人民为中心的发展理念，从“数量追赶”转化为“质量追赶”，打造贴近群众的志愿服务项目，营造浓厚志愿服务氛围不断加快我市志愿服务高质量发展，助力全国文明典范城市创建。

弘扬志愿服务精神。大力推进志愿服务活动，通过选树典型等方式推动我市志愿服务走深走实。同时，各专业团队要履行公益责任，随时应对各类突发公共事件。

打造贴近群众的志愿服务项目。结合“我为群众办实事”，依托新时代文明实践中心、所、站活动阵地，各志愿服务组织发挥特色优势，开展更接地气、更有活力、更有温度的服务活动，增强新时代文明实践阵地的覆盖面和生命力。

营造浓厚的志愿服务氛围。通过为民惠民的志愿服务活动，让更多群众感受到志愿服务带来的便利，激发参与热情，形成全民参与的浓厚氛围。（洛报融媒记者 贾臻 见习记者 梁笑宇 通讯员 张宏波 陈志强）