精彩节目、优质产品……2021洛阳晚报读者节邀您参与

29日上午，在王城公园，刚刚摆放好的《洛阳晚报》巨大立体海报吸引了不少市民的注意。不少市民迫不及待站在海报前拍照留念。

29日上午，在王城公园，刚刚摆放好的《洛阳晚报》巨大立体海报吸引了不少市民的注意。不少市民迫不及待站在海报前拍照留念。

洛阳晚报，咱家的报；咱家的节日，邀您共同欢聚。读者节不收门票，所有市民均可参加。30日10时，在王城公园，2021洛阳晚报读者节与您不见不散！

忠实读者参与“咱家的节日”，精彩不断

为了给多年热爱和支持《洛阳晚报》的读者朋友带来一场高水平的文艺演出，昨日下午，少儿戏曲联唱、舞蹈、河洛大鼓等节目的专业演出团队已经在现场进行了带妆彩排。“演出真精彩，一定要到现场看看！”一名市民期待地说。

“我是洛阳晚报的忠实粉丝，能和‘咱家的人’共同庆祝读者节我很自豪。”正在参加河洛大鼓《风华洛阳》彩排的一名演员激动地说。

本届读者节离不开一些爱心企业的支持。“为了回馈读者，让‘咱家的节日’更精彩，作为企业我们也积极参与这次文化盛宴。”肖掌柜香料相关负责人说。

这份“节目清单”，请您查收

为感谢和回馈读者，我们还准备了精彩的文艺活动。这份“节目清单”，请您查收。

10时 开场舞唐宫小萌宝

10时30分 民间艺术家协会表演河洛大鼓《风华洛阳》

10时50分 唐舞《霓裳羽衣》

11时10分 10个领导为十大忠实读者、十大爱心人物颁奖

11时30分 少儿戏曲联唱《穆桂英挂帅》《红灯记》选段

11时40分 快闪联唱《洛阳速度》《歌唱祖国》

14时 少儿啦啦操、少儿空竹表演

14时30分 河洛大鼓《龙门山色》

15时 朗诵《美丽中国》

15时10分 河洛大鼓《颂洛阳》

15时20分 舞蹈《茉莉花开》

15时40分 舞蹈《梦回敦煌》

16时 河洛大鼓《唱响新时代》

各类优质特色产品，等您来选

“购时惠”商城为您准备了优质、实惠、丰富的特色产品和生活用品。届时，将发放10万元线上消费券，您可以在“购时惠”商城线上领取，购买任意商品。不仅如此，现场还有更多实惠等您。

活动一：支付一分钱送洛川苹果

您可以现场扫码支付一分钱，送您一盒(2颗)洛川苹果，上午、下午各500份。

活动二：支付一元钱喝酸奶

为回馈读者的支持和厚爱，届时，推出“一元钱喝酸奶”活动，您可以扫码参与。酸奶全天仅有200份，先到先得。

温馨提醒：所有商品需线上购买，您可以下载“购时惠”App并注册会员后进行操作，现场有工作人员为您贴心指导。

特别提醒的是，参与读者节的朋友请全程佩戴口罩，在王城公园门口提前扫码入园。（洛报融媒记者 贾臻 见习记者 梁笑宇）