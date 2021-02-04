顺利通过国家验收！洛阳市清洁取暖率达到100%

洛报融媒记者今天从洛阳市财政局了解到，日前，我市冬季清洁取暖试点工作高质量完成既定目标，顺利通过终期国家绩效考核验收。全市城区清洁取暖改造面积达到1691.65万平方米，清洁取暖率达到100%。

洛报融媒记者今天从洛阳市财政局了解到，日前，我市冬季清洁取暖试点工作高质量完成既定目标，顺利通过终期国家绩效考核验收。全市城区清洁取暖改造面积达到1691.65万平方米，清洁取暖率达到100%。

积极推进清洁取暖、加快散煤替代，可以有效降低供暖季大气污染物排放强度，减少冬季重污染天气发生频次。2018年，洛阳市成功入选第二批中央财政支持北方地区冬季清洁取暖试点城市。电代煤和气代煤“双替代”、生物质颗粒供暖、既有建筑节能改造等，都是冬季清洁取暖的重要内容。

其中，在既有建筑能效提升改造工程中，洛阳市重点对2008年之前竣工的居住小区、能耗较大的公共建筑、农房进行改造，通过外墙增加外保温材料、公共区域进行保温封闭处理、室内安装保温吊顶、增加或更换外窗、改造能源系统等节能技术措施，有效提升居住舒适度，大幅度降低能量消耗。据现场测评，实施后建筑整体能效提升30%以上。

洛报融媒记者从洛阳市财政局获悉，自2018年以来，洛阳市已累计争取中央资金9亿元、省级资金1.12亿元，筹集地方配套资金15亿元，专项用于全市开展冬季清洁取暖工作。试点以来，洛阳市加强顶层设计，健全各项补贴政策措施，按照企业为主、政府推动、居民可承受的方针，努力推动清洁取暖比例显著提高、大气污染物排放总量大幅下降，确保群众安全取暖过冬。（洛报融媒记者 李迎博 通讯员 郭凯华）