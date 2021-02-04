新安县青要山镇的“桃”金路

深秋时节，北方很多果园早已到了清园的时候，而在洛阳市新安县青要山镇，这里的冬桃才慢吞吞刚红了脸庞。29日，冬桃还迎来了一个属于自己的节日——新安县首届冬桃文化节。

深秋时节，北方很多果园早已到了清园的时候，而在洛阳市新安县青要山镇，这里的冬桃才慢吞吞刚红了脸庞。29日，冬桃还迎来了一个属于自己的节日——新安县首届冬桃文化节。

“听说镇里圪塔村文化广场要办冬桃文化节哩！”

“快！到咱家的果园里多摘点桃子，让大家伙儿都尝尝！”

听说要来不少游客，青要山镇的冬桃种植户们一大早就开始忙着张罗。活动现场，种植户们纷纷亮出自家的优质冬桃，邀请八方来客免费品尝。

今年67岁的裴海水戴着“十佳冬桃种植大户”的绶带坐在嘉宾席，意气风发。不一会儿，闲不住的他来到冬桃展销摊位，免费当起了促销员。

“冬桃清明时节开花，霜降过后才成熟，生长周期长，咬一口甜到心窝里。而且咱们这儿是山区，昼夜温差大，果子品质您放心！”裴海水是当地最早一批种植冬桃的农户，如今种植面积已有百余亩，介绍起冬桃更是头头是道。

比起其他桃子，同样的开花时间，却晚成熟几个月，冬桃优势何在？面对记者的疑问，青要山镇相关负责人直言：“打的就是时间差，要的就是另辟蹊径。”

在河南，说起桃还没有像灵宝苹果、孟津梨这样的知名品牌。我省桃子种植面积虽然不小，但短板不少，链条短、效益低、优势品牌不突出，还停留在以产量求效益层面。

近年来，青要山镇大力发展冬桃种植，通过错峰上市、质优价优的策略，推动当地桃子产业“桃”离大路货，走向“名特优”。

如今青要山全镇冬桃种植面积3000余亩，主要有秋彤、国庆王、金秋蜜、冬雪蜜、紫叶冬桃等多个品种，年产冬桃7000余吨，已经成为该镇的特色优势产业。

首届冬桃文化节开幕当天，青要山镇还与相关企业签订乡村运营框架协议、冬桃电商销售协议。接下来，该镇将紧紧围绕乡村振兴“151”工作思路，用好“五个抓手”,注重农旅、文旅融合发展，加快促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。

展销会现场，个大饱满、核小肉多、香甜多汁的冬桃很快就被抢购一空，游客们又纷纷走进冬桃果园休闲采摘。裴海水笑着说：“这一颗颗桃子里，可藏着俺们的致富经呢。”(洛报融媒记者 郭飞飞 李鹏 见习记者 谢娜娜 文/图)