应天门3D投影秀暂停表演

根据疫情防控工作需要，自2021年10月29日起，应天门3D投影秀暂时取消播放，应天门《唐宫乐宴》演出暂时停演，恢复时间另行通知。

隋唐洛阳城温馨提示

亲爱的游客朋友们：

根据疫情防控工作需要，自2021年10月29日起，应天门3D投影秀暂时取消播放，应天门《唐宫乐宴》演出暂时停演，恢复时间另行通知。

为进一步加强隋唐洛阳城国家遗址公园景区疫情防控措施，严格落实“外防输入内防反弹”工作部署，切实保障广大游客安全，根据国家、省市相关部门疫情防控工作要求，现将景区疫情防控要求公告如下：

一、无预约、不入园目前景区已严格落实“限量、预约、错峰”要求，实行线上预约、线下扫码，实名制登记入园，做到可追踪、可查询，最大程度保障游客游览安全。

二、严格分区、分级防控管理1.景区暂停接待有中高风险地区旅居史或有确诊病例所在地市旅居史的游客。

2.河南省外游客或14天内有省外旅居史的游客：进入景区前，请您提前准备好48小时内核酸检测阴性证明、健康码、行程码、门票预约码，规范佩戴口罩并配合工作人员测量体温后入园。

3.河南省内游客：进入景区前，请您提前准备好健康码、行程码、门票预约码，规范佩戴口罩并配合工作人员测量体温后入园。三、严格消杀，加强景区和工作人员防控措施景区将严格落实相关规定做好消毒杀菌和卫生保洁工作，按照要求每天进行两次消杀；景区工作人员佩戴口罩，保持与游客安全距离，同时加强景区内巡查，及时对游客进行防疫安全提醒。

四、特别提醒已网上提前购票游客，如不能出行或不符合景区疫情防控要求，可按原购票通道自行办理退票手续。

同时，我们也在此呼吁广大市民游客在公共场所、公交地铁等人员密集区域戴好口罩、配合扫码测温、保持安全间隔距离，合理规划出行时间。

感谢您的理解与支持，祝大家生活愉快，健康平安！

特此公告！如您还有疑问，请拨打我们的服务电话：0379-65063201(应天门、九洲池)，0379-61109905(明堂天堂)，我们将第一时间为您解答。

洛阳隋唐城运营管理有限公司

2021年10月29日

来源：明堂天堂微信公众号