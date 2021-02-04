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暖心！洛阳一路口人行绿灯延长5秒 保障行人安全过马路
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.29 19:27

　　近日，市民马先生向洛报融媒记者反映，洛阳市涧西区珠江路与乐山路交叉口人行横道的绿灯时长较短，尤其是在早晚高峰时段，行人经常来不及过马路就变灯了，希望有关部门对信号灯时长进行优化调整。

　　29日一早，记者来到珠江路与乐山路交叉口，此处是一个丁字路口，路口西侧与南苑立交桥相接，周边有多个小区，人流量与车流量较大。

　　记者注意到，从南苑立交下桥的车辆，在该路口左转时经常出现压车现象，导致该路口北侧人行横道的绿灯亮起时，依然有部分车辆没有完全拐过去。此时，行人需要等积压的车辆完全通过路口才能顺利过马路，经常是车辆过完了，斑马线上的绿灯也快灭了。此时，一部分行人会顶着红灯，不顾安全执意穿过马路，人车混行的现象时有发生，给人车通行均带来了一定的安全隐患。

　　“压车严重的时候，行人需要等两三个绿灯才能过马路，有人等不及就会在车流里穿行，时间久了有可能引发交通事故。”马先生说，该路口附近有中学和小学，早晚高峰时段也是孩子们上学的时间，希望有关部门对信号灯时长进行优化调整，确保行人安全过马路。

　　随后，记者将该情况反映至该路口信号灯的建设单位洛阳城投集团，对方立即指派工作人员赶到现场。

　　工作人员介绍，珠江路与乐山路交叉口人行横道红绿灯时间长短是根据南苑立交建成通车时的人车流量来设定的。随着该路段周边住宅小区增多、商贸日益发展，人车流量也有了一定幅度增加，行人一个绿灯过不了马路的问题也就凸显出来了。

　　随后，工作人员在该路口进行仔细观察，发现多数行人通过人行横道的时间较为紧张。经与交警部门研究商讨，最终将该路口南北两侧人行横道绿灯时间延长了5秒，确保行人能够在一个绿灯时间内安全通过。（洛报融媒记者 刘嘉仪 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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