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刚刚，洛阳美术馆发布疫情防控公告
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.29 19:18

　　刚刚，洛阳美术馆发布疫情防控公告称，进一步加强疫情防控措施，严格落实“外防输入、内防反弹”工作部署，切实保障广大观众参观安全。现将有关工作措施公告如下：

　　一、严格执行限流预约制

　　根据场馆实际条件对入馆观众数量采取限流措施。馆内每天参观人数总量不超过100人，馆内实时观众总量不超过20人。观众数量接近限制值时将采取暂停入馆或人员分流等措施，请观众配合工作人员工作。

　　团体需提前电话预约，洛阳美术馆根据实际情况安排参观。预约电话0379-63208568

　　二、严格分区分级防控管理

　　1、观众入馆须全程佩戴口罩出示“健康码”及“行程码”，并配合工作人员测量体温。“健康码”非“绿码”、来自中高风险地区的观众、体温超过37.3℃(含)的观众谢绝入馆。

　　2、省外观众(包括有中高风险地区旅居史的观众)，在出示绿色健康码和行程码的基础上，还需提供和出示本人48小时内核酸检测阴性证明原件。

　　洛阳美术馆将根据疫情防控要求随时调整开放时间、开放区域和客流限制等措施，请关注官方通告。(洛报融媒记者 余子愚 通讯员 牛珂)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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