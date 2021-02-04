木球比赛：集足球曲棍球于一体 对抗紧张激烈

双方队员在赛场上奔跑，用球板击打着不断滚动跳跃的木球……29日，洛阳市第十届少数民族传统体育运动会进入最后一天比赛。在洛阳市回民中学，特色鲜明的回族传统体育项目——木球比赛精彩上演。

双方队员在赛场上奔跑，用球板击打着不断滚动跳跃的木球……29日，洛阳市第十届少数民族传统体育运动会进入最后一天比赛。在洛阳市回民中学，特色鲜明的回族传统体育项目——木球比赛精彩上演。

“木球比赛像足球和曲棍球的混合体，对抗性很强。”比赛现场，参加本届运动会的木球国家级裁判、洛阳第四十六中学教师金宣鹤说，木球最早起源于宁夏回族自治区，由放羊娃在放牧时玩的“打篮子”“赶毛球”活动演变而来。

洛报融媒记者看到，在一片40米长、宽约25米的草坪上，比赛的两支队伍每队有5名选手登场。选手们身穿足球运动套装，脚蹬足球鞋，手里握着一根长70厘米左右的击球板，用宽约10厘米的板头作出传、接、运、抢和射门等技术动作，将球击打入对方球门得分。木球场面积几乎是篮球场的2.5倍，而每队仅有5人，在比赛中，每名选手都要全力奔跑、拼抢、传接配合，不一会就大汗淋漓。

有别于大家熟悉的球类项目，木球本身并不是圆的，外形酷似一枚放大的胶囊：它长约9厘米，和一枚大个猕猴桃接近，内部是木头，外表蒙着一层厚橡胶。因为外形接近圆柱体，其运动轨迹非常不规则，选手即便瞄好方向，击球后，木球也极可能蹦蹦跳跳跑到另一个方向。“这也是木球运动的一大魅力，它对运动员的反应速度要求高。”金宣鹤说。

“早年间的木球完全由质地较硬的木头制成，比赛时打到人身上易造成伤害。”洛阳市回民中学教练员裴杨杨说，后来木球进行了改造提升，才成了今天的样子。为了营造更加公平的比赛环境，保护队员免受伤害，木球运动专门制定了详细的规则，比如，向前挥板击球时，球板头不能超过膝盖高度，向后挥板蓄力时，球板头不能高过肩膀。此外，不能在空中击球，也不能空挥(球板未击中木球)，否则均被判罚犯规。

和足球比赛类似的是，木球比赛场地也分为两个半场，每个半场均划分有两个半圆形的禁区，其中小禁区靠近底线处设有半人高的缩小版足球门，但是没有守门员，且任何人不得进入；如果防守队员在大禁区内犯规，也要被判罚点球。（洛报融媒记者 孟山 文/图/视频 通讯员 王欢欢）