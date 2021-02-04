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公园为何增加多处盈利场所？洛阳隋唐城遗址植物园最新回复
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.01 10:19

　　近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：最近去洛阳隋唐城遗址植物园，发现新增多处盈利场所（游乐场、汉堡店等），公园为何这样做？这与植物园的定位相符吗？

　　对此，市城市管理局回复：洛阳市隋唐城遗址植物园属财政差额补贴事业单位，占地面积2860亩，是集科研、科普、生产、旅游、文化娱乐为主要功能的综合性植物园，是游客和市民群众观光赏花、休闲娱乐的重要场所。由于园区管理养护经费(环卫、安保、绿化养护、基础设施维护等)投入较大，为弥补经费不足，公园积极响应市委市政府提出的公园转型升级要求，弱化门票经济，积极探索新业态、树品牌、做活动，唱响“四季花歌”(花朝节、牡丹节、荷花节、绚秋节)，2020年入园人数同比增长35%，受到洛阳市广大市民的好评。

　　近几年，不断有市民游客通过多种渠道反映隋唐城遗址植物园面积大、游览时间长，功能单一，不能满足少年儿童的游玩需求。依据《洛阳市公园和广场管理条例》相关规定，为完善公园配套服务功能，进一步增强青少年、儿童入园体验，满足游客多方面需求，经过广泛论证，公开招商，我园于2021年引进了汉堡店、丛林越野车，对萌宠乐园进行升级改造，园内经营项目均实行明码标价，游客自愿体验，按财政相关要求，所有收入上交财政专户，实施收支两条线预算管理。下一步，我们将不断提升园林景观、完善服务功能，提高管理水平，更好的服务于广大市民游客。

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[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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