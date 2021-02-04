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家电以旧换新！洛阳37个销售网点的地址电话公布
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.29 17:52

　　近日，洛阳市启动家电以旧换新暨“家电焕新季”促销活动。市民在试点企业销售网点，购买符合条件的家电产品，可享受不同标准的以旧换新补贴。

　　这些试点企业的销售网点具体都在什么地方？洛报融媒记者29日从洛阳市商务局了解到，全市一共有37个销售网点。

　　洛报融媒记者了解到，经过前期公示，洛阳苏宁易购销售有限公司、洛阳永乐生活电器有限公司、洛阳市八方名品生活电器有限公司、河南大张实业有限公司4家企业，被确定为洛阳市家电以旧换新试点销售企业。市民在这些销售网点，购买符合条件的家电产品，均可直接享受家电以旧换新补贴。

　　据悉，洛阳市本次家电以旧换新产品包括电视机、电冰箱(含冰柜)、洗衣机、空调、热水器、净水机、烟机、灶具、电脑(平板除外)共9类。补贴标准按销售新家电实际成交价格的10%给予补贴，最低不低于200元/台，最高不超过500元/台。

　　以旧换新补贴在消费者购买时直接享受优惠，市商务局以事后补助的形式，按程序将补贴资金拨付到企业。需要注意的是，交售的旧家电不要求可以正常工作，但应保证机壳、线路板、供电电源等主要部件齐全，消费者购买新家电应与交售旧家电品种相对应。

（记者 李迎博 通讯员 李国胜）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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